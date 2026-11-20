Ist James Bond für Idris Elba (54) etwa doch nicht abgeschlossen? Die Rolle des berühmten Geheimagenten ging inzwischen an Robert Pattinson (40). Trotzdem zeigt sich der Schauspieler offen für eine Zukunft im 007-Universum. Im Interview mit Bild schloss er einen Auftritt im kommenden Bondfilm zumindest nicht aus. Damit lässt er die Möglichkeit offen, statt des Agenten dessen Gegenspieler zu spielen. Ist Idris froh, dass die jahrelangen Spekulationen vorbei sind? Der Brite widersprach: "Nein, ich glaube, es gibt ein Missverständnis, dass ich diese Gerüchte gehasst hätte. Ganz und gar nicht." Er ergänzte: "Ich meine, ich rede ja immer noch über Bond. Ich werde jeden Tag danach gefragt. Gestern, heute. Aber hör zu, ich sage immer: Das ist der Wille einer Nation."

Idris galt jahrelang als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (58). Die ersten Unterhaltungen darüber reichen bis ins Jahr 2008 zurück. 2014 kamen die Gerüchte erneut auf: Nach einem Hackerangriff auf Sony wurde eine E-Mail öffentlich, in der die damalige Studiochefin Amy Pascal (68) den Darsteller als möglichen James Bond nannte. 2018 nahm der "Luther"-Star die Gerüchte mit Humor. "Mein Name ist Elba. Idris Elba", witzelte er damals auf Twitter. Die Spekulationen wurden aber auch zur Belastung. Im Podcast "SmartLess" erzählte Idris im Jahr 2023, dass er sich anfangs geschmeichelt gefühlt habe. Dann hätten ihm aber rassistische Reaktionen und der starke Fokus auf seine Hautfarbe die Freude daran verdorben.

Vor Kurzem stellte er gegenüber GQ außerdem klar: "Es war nie ernst. Es war immer nur ein Gerücht." Robert wurde inzwischen offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Bekannt wurde der Schauspieler unter anderem durch die Twilight-Reihe und Batman. Wer ihm im nächsten 007-Abenteuer als Bösewicht gegenübersteht, ist bisher nicht klar. Amazon MGM Studios hat bislang niemanden für die Rolle des Antagonisten bestätigt. Gehandelt wird derzeit unter anderem Cillian Murphy (50). Laut Daily Mail führte der "Oppenheimer"-Star auf der Prognoseplattform Kalshi mit 29 Prozent die Liste der möglichen Bondbösewichte an.

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Getty Images Idris Elba bei der Golden Globes Gala des Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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