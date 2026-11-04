Königin Mary allein bei Hubertusjagd: Wo war König Frederik?

Königin Mary (54) zeigte sich bei der traditionellen Hubertusjagd im Dyrehaven nördlich von Kopenhagen ganz ohne ihre Familie. Am Sonntag fuhr die Royal mit einer Kutsche am Eremitageschloss vor. Die Veranstaltung verfolgte sie sowohl direkt an der Strecke als auch von den Balkonen des Schlosses aus. Danach hatte Mary dann noch eine besondere Aufgabe: Laut Dana Press überreichte sie den nach ihr benannten Ehrenpreis an Siegerin Katia Bøgedal. Von König Frederik X. (58) und den vier gemeinsamen Kindern fehlte währenddessen jedoch jede Spur. Der König hielt sich zu diesem Zeitpunkt für einen privaten Aufenthalt außerhalb Dänemarks auf. Weder das Reiseziel noch der Anlass wurden vom Hof bekannt gegeben. Auch ihre Kinder Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella (19) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) begleiteten Mary nicht zu dem beliebten Ereignis.

Wenige Tage zuvor hatte Frederik noch royale Aufgaben wahrgenommen. Am Donnerstag richtete er eine königliche Jagd in der Gludsted Plantage aus, am Freitagabend besuchte er die Jahresfeier der Süddänischen Universität in Odense. Danach reiste der Royal laut Se og Hør privat ins Ausland. Das dänische Königshaus bestätigte dem Magazin zwar seine Abwesenheit, ließ Ziel, Dauer und eine mögliche Begleitung jedoch offen. Währenddessen übernahm Christian das Zepter: Im offiziellen Hofkalender wurde der 21-Jährige für Samstag und Sonntag als Regent geführt. Damit vertrat er seinen Vater während dessen Auslandsaufenthalt erneut als Staatsoberhaupt. Wo sich seine Geschwister am Wochenende aufhielten, ist allerdings nicht öffentlich bekannt.

Schon rund eine Woche zuvor hatte Christian seinen Vater vertreten. Laut Ekstrabladet hatte der Kronprinz am 23. und 24. Oktober die Regentschaft übernommen, während Frederik sich offenbar im Ausland aufgehalten hatte. Wohin es den König damals gezogen hatte, blieb offen. Mary hatte an beiden Tagen keine öffentlichen Verpflichtungen. Ob sie ihren Mann begleitete, war jedoch nicht bekannt. Vor der Auszeit hatte das Königspaar noch gemeinsam das vietnamesische Präsidentenpaar zum Staatsbesuch empfangen.

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Imago Königin Mary von Dänemark bei der jährlichen Hubertusjagd im Dyrehaven nördlich von Kopenhagen

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Imago Königin Mary von Dänemark verleiht ihren Ehrenpreis bei der jährlichen Hubertusjagd im Dyrehaven

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