Emely Hüffer (30) hat als Mutter eine klare Haltung: Ihre eigenen Bedürfnisse sollen dabei nicht zu kurz kommen. Das machte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story deutlich. Dort teilte Emely ein Video, das sie gemeinsam mit ihrem Sohn Ocean an einem Sandstrand zeigt. Dazu schrieb sie: "Ich hab mich nicht in Mutterschaft verloren, weil ich mich immer an erster Stelle stelle." Mit diesem Satz bringt sie auf den Punkt, wie sie ihr Leben als Mama versteht.

Für sie bedeutet die Verantwortung für ein Kind offenbar nicht, die eigene Person und deren Bedürfnisse grundsätzlich hintanzustellen. Die Bilder dazu wirken ganz entspannt. Im warmen Licht des Sonnenuntergangs rennen Emely und Ocean spielerisch den Wellen davon. In dem kurzen Clip trägt Emely ihre blonden Haare offen und hat einen dunklen Bikini mit rötlichem Muster an. Ihr kleiner Begleiter ist dagegen ganz in Grün unterwegs. Ganz für sich allein haben die beiden den Strand allerdings nicht. Im Hintergrund baden noch weitere Menschen im Meer.

Emely bekam Ocean gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Kevin Njie (30). Erst Anfang November gewährte die Influencerin ihren Followern auf Instagram sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. In einem emotionalen Rückblick erinnerte sie sich an ihre Schwangerschaft und die ersten Lebensmonate ihres Sohnes. Dabei machte sie deutlich, dass diese Zeit längst nicht so unbeschwert gewesen sei, wie es nach außen vielleicht gewirkt habe. Trotz der scheinbar glücklichen Momente sei diese Phase von emotionaler Gewalt geprägt gewesen. Außerdem habe sie sich ständig in einer Art Überlebensmodus befunden.

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, November 2025

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025

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