Nicola Coughlan (39) hat für ihre neue Rolle eine klare Bedingung gestellt. Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in dem düsteren Drama "I Am Helen", das bei Channel 4 ausgestrahlt wird. In der irischen Talkshow "The Late Late Show" verriet sie jetzt, dass sie das Projekt ohne einen hoffnungsvollen Ausgang für ihre Figur abgelehnt hätte. "Es ist seltsam, eine Serie zu spoilern, in der man selbst mitspielt, aber ich wollte die Serie nicht machen, wenn sie kein Happy End hat", erklärte Nicola. Die Geschichte ist der neueste Teil von Dominic Savages Anthologieserie "I Am...", die größtenteils improvisiert entsteht, wie LADbible berichtet. An der Seite von Nicola Coughlan spielt Joe Cole Steve, der zunehmend in den Bann frauenfeindlicher Manosphere-Inhalte gerät. Dadurch gerät die Beziehung des Paares immer mehr in eine Krise.

Die Serie behandelt schwere Themen wie Missbrauch und Strangulation beim Sex. Gerade deshalb war es Nicola wichtig, nicht bloß von ausweglosem Leid zu erzählen. "Ich wollte nicht einfach die Geschichte von jemandem in einer missbräuchlichen Situation erzählen. Ich wollte nichts Elendes erzählen. Ich musste wissen, dass es einen Ausweg gibt", betonte sie in der Sendung. Die Irin hofft, dass Frauen, die Ähnliches erleben, durch Helens Geschichte erkennen, dass auch sie Hilfe finden und sich aus einer solchen Beziehung lösen können. "Es ist wirklich hart; ich möchte über niemanden in einer missbräuchlichen Situation leichtfertig sprechen, aber man hofft, dass es vielleicht ein wenig Licht darauf werfen und sagen kann: 'Es gibt einen Ausweg'", fügte sie laut LADbible hinzu. Die Schauspielerin betont, dass sie die Realität solcher Situationen keinesfalls verharmlosen wolle. Gerade der Schritt, eine gewaltvolle Beziehung zu verlassen, sei für Betroffene oft besonders gefährlich. Deshalb rät sie, sich Freunden oder Kollegen anzuvertrauen, die unterstützen und dabei helfen können, einen Ausweg zu finden.

Auch hinter der Kamera ging die Geschichte nicht spurlos an Nicola vorbei. Um die belastenden Szenen zu verarbeiten, nahm sie während der Dreharbeiten am Set therapeutische Unterstützung in Anspruch. Besonders bedrohliche Momente setzten ihr zu – etwa eine Szene, in der Steve die gemeinsame Wohnung verwüstet. Obwohl ihr klar war, dass alles nur gespielt war, reagierte ihr Körper mit Stress. Schon nach wenigen Drehtagen merkte sie, wie schwer der Stoff tatsächlich auf ihr lastete. Für die improvisierten Intimszenen war zudem ein Intimitätskoordinator vor Ort, der für Sicherheit sorgte. Schon vor Beginn der Dreharbeiten hatten Nicola Coughlan und Joe Cole klare Grenzen für ihre Rollen festgelegt. In der Serie zeigt sich, wie Steves zunehmende Beschäftigung mit frauenfeindlichen Manosphere-Inhalten und seine Pornosucht die Beziehung zu Helen belasten. Die einst gefestigte Partnerschaft gerät dadurch immer mehr ins Wanken.

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Getty Images Nicola Coughlan bei der Time100 Next Gala 2024

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Joe Cole bei den 21. British Independent Film Awards in London, 2018

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