Heftiger 15-Stunden-Tage: So vollgepackt ist MrBeasts Alltag

MrBeast (27) zieht das Tempo weiter an: Die neue Doku "45 Tage mit MrBeast" von YouTuber Jon Youshaei zeigt, wie vollgepackt die Tage von MrBeast, bürgerlich Jimmy Donaldson, in stressigen Phasen sind. Der Social-Media-Star arbeitete gerade an der zweiten Staffel für "Beast Games", als die Dokumentation gedreht wurde. Zeitgleich erstellte er Inhalte für seinen Hauptkanal – oft ohne echte Pause dazwischen. Jimmy sagt in der Doku: "Mein Zeitplan ist wortwörtlich bis auf die Minute durchgetaktet." Besonders während der Aufzeichnungen Anfang 2026 sei das Pensum explodiert: "Es war ein Wunder, wenn ein Arbeitstag für mich einmal kürzer als 15 Stunden war", erklärt der Creator. Zehn-, 15- oder sogar 20-Stunden-Tage seien für ihn nicht unüblich. Er jagt mit seinem Team von Set zu Set – und setzt dabei so manchen ungewöhnlichen Kniff ein.

Denn um keinen Moment zu vergeuden, setzt Jimmy bei Probe-Fotoshootings für die Thumbnails auf Foto-Doubles. Diese stehen werktags von 9 bis 17 Uhr bereit, um die Positionen und Posen vorab festzulegen. "Bei den Thumbnails nutzen wir ein festes Rastersystem und Doubles, damit beim eigentlichen Shooting wirklich jede Sekunde sitzt", erklärt er in "45 Tage mit MrBeast". Wenn der Star dann selbst vor die Kamera tritt, ist schon alles vorbereitet. "So kann ich die Fotos schnell abarbeiten und danach sofort weitermachen. Ich darf wirklich keine fünf Minuten meiner Zeit verschwenden", sagt Jimmy über seinen minutiösen Workflow. Die aufwendigen Projekte verschlingen Millionenbudgets und verlangen einen reibungslosen Ablauf. "Alles muss perfekt sein, denn ich habe einfach nicht viel Zeit. Ich muss ständig direkt weiter zur nächsten Aufgabe, und dann zur nächsten, und zur nächsten", beschreibt er.

Hinter dem Hochdruck-Alltag steht ein Unternehmen, das in Rekorddimensionen gewachsen ist. Jimmy startete 2012 auf YouTube – heute erreicht er über alle Plattformen zusammengerechnet Hunderte Millionen Fans. Sein Imperium wird auf Milliarden bewertet, während er laut Forbes weiterhin als bestbezahlter YouTuber gilt. Im vergangenen Jahr kursierten zudem Zahlen, nach denen seine Einnahmen bei rund 73 Millionen Euro gelegen haben sollen; zeitweise sprach er selbst von noch deutlich höheren Summen. Sein Schaffensstil zeigt dabei vor allem eines: Disziplin und Teamkoordination sind bei Jimmy kein Beiwerk, sondern Teil seiner Marke.

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Getty Images YouTuber MrBeast in Kalifornien, April 2025

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Getty Images Vorabpremiere zu "Beast Games" Staffel 2 bei Prime Video im Culver Studios, Culver City, mit Jimmy Donaldson aka MrBeast

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Getty Images MrBeast bei der VIP-Premiere von "Beast Games" Staffel 2 in Los Angeles

Wie wirkt MrBeasts Arbeitspensum auf euch? Mega inspirierend – Disziplin und Drive ohne Ende! Ganz schön drüber – das grenzt an Selbstausbeutung. Ergebnis anzeigen