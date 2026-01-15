Sami Sheen behauptet: Schwester Lola hat etwas mit ihrem Ex

Das ist ein Schock, der selbst für Hollywood-Verhältnisse heftig ist! Sami Sheen (21), Tochter von Charlie Sheen (60) und Denise Richards (54), hat ihrer jüngeren Schwester Lola einen Verrat vorgeworfen. In einem TikTok-Video, das bereits für Furore sorgt, behauptet die Influencerin, dass ihre 20-jährige Schwester heimlich mit ihrem Ex-Freund zusammen ist. Das 15-Sekunden-Video zeigt Sami mit einem fassungslosen Gesichtsausdruck, während sie auf ihr Handy starrt. Die emotionale Botschaft dazu ist eindeutig: "Stell dir vor, du findest heraus, dass deine Schwester und dein Ex-Freund sich die ganze Zeit hinter deinem Rücken getroffen haben." Die Fans sind schockiert und lassen ihrem Ärger freien Lauf. Eine Followerin kommentierte entsetzt: "Als Schwester ist der Gedanke daran einfach widerlich." Um welchen Ex es sich handeln soll, verrät Sami nicht – doch in den Kommentaren spekulieren Fans bereits wild, einige tippen auf Mikro-Influencer Aiden David.

Besonders brisant wird die Situation durch Lolas radikalen religiösen Wandel, der bereits zuvor für Zündstoff in der Familie gesorgt hatte. Die jüngere Sheen-Tochter fand im Januar 2025 zu Jesus und ließ sich sogar taufen, nachdem sie nach eigenen Angaben den "Tiefpunkt" ihrer Depression erreicht hatte. Doch dieser spirituelle Weg führte offenbar zu kontroversen Ansichten, die Sami öffentlich anprangerte. In einem früheren TikTok-Video warf sie ihrer Schwester Homophobie und Transphobie vor. "Meine Mutter hat einen fantastischen Job dabei gemacht, mich und meine Schwester zu erziehen, dass wir jeden Menschen respektieren, egal welche Sexualität oder Geschlechtsidentität er hat", erklärte Sami damals. "Deshalb macht es mich so traurig zu sehen, dass meine eigene Schwester jetzt homophob und transphob ist." Die Situation eskalierte so sehr, dass Lola ihre eigene Schwester blockierte und jegliche direkte Kommunikation unmöglich machte.

Während die Familiendramen weitergehen, macht Sami auch regelmäßig Schlagzeilen mit ihren kontroversen Entscheidungen. Die 21-Jährige hat sich trotz des Widerstands ihrer berühmten Eltern zu einer der bekanntesten OnlyFans-Darstellerinnen entwickelt und scheut dabei nicht davor zurück, ihr Liebesleben öffentlich zur Schau zu stellen. Erst vor wenigen Monaten bestätigte sie die Trennung von ihrem Freund Aiden, mit dem sie sogar gemeinsame Inhalte für die Erwachsenen-Plattform produziert hatte. Bereits 2023 sorgte sie für Aufsehen, als sie sich bei einer Hawaii-Reise mit einem anderen Partner in knappen Bikinis ablichten ließ. Ihre Beziehungen spielen sich dabei stets im grellen Licht der Öffentlichkeit ab – von heißen Duschfotos bis hin zu romantischen Urlaubsschnappschüssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen und ihr Freund

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam