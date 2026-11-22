Heike Makatsch (55) macht sich keine Sorgen darüber, was nach ihrer Karriere kommen könnte. Mit 55 Jahren blickt die Schauspielerin entspannt auf das Älterwerden und auf ihre berufliche Zukunft. In einer neuen Folge von Barbara Schönebergers (52) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" machte sie deutlich, dass ein Abschied aus dem Rampenlicht für sie kein Drama wäre. Um jeden Preis an ihrer Karriere und an der öffentlichen Aufmerksamkeit festzuhalten, kommt für sie nicht infrage. "Ich glaube, ich könnte mich auch gut zurückziehen", erklärte Heike im Gespräch mit der Moderatorin. Diese lockere Haltung zeigt Heike auch, wenn es um das Thema Alter geht. Viele Frauen versuchen aus ihrer Sicht, die Zeit anzuhalten. Sie selbst möchte lieber mit der Zeit gehen, statt sich gegen sie zu stemmen. Schönheitsoperationen und bearbeitete Bilder betrachtet die Schauspielerin deshalb kritisch. Frauen sollten ihrer Meinung nach selbstbewusster mit dem Älterwerden umgehen und sich nicht von vermeintlichen Idealen unter Druck setzen lassen.

Auch die Wechseljahre sind für Heike kein Grund zur Sorge. Im Gespräch mit Barbara bewertet sie diese Lebensphase nicht negativ und blickt stattdessen positiv auf die Jahre, die noch vor ihr liegen. "Man wird ja hoffentlich nach hinten raus immer weiser", betonte die Schauspielerin in dem Podcast. Für sie bringt das Älterwerden damit nicht nur Veränderungen mit sich, sondern auch einen Zugewinn an Erfahrung. Ihre Zuversicht für die Zeit nach der Karriere hängt dabei nicht nur von möglichen neuen Projekten ab. Heike ist überzeugt, auch abseits der Öffentlichkeit Erfüllung zu finden. Sollte sie eines Tages nicht mehr vor der Kamera stehen, würde sie nach eigener Aussage "weich" fallen. Die Schauspielerin steht schon seit den 1990er-Jahren in der Öffentlichkeit.

Damals wurde sie als Moderatorin beim Musiksender Viva bekannt, bevor sie mit Filmen wie "Männerpension" und "Tatsächlich... Liebe" als Schauspielerin durchstartete. Später verkörperte sie Hildegard Knef in dem Film "Hilde" und ermittelte als Kommissarin im "Tatort". Eine Idee, was sie nach der Schauspielerei machen könnte, hat die dreifache Mutter auch schon: Ein eigenes Restaurant würde sie reizen. Ganz ohne Einschränkung gilt das allerdings nicht. Auf lästige Pflichten wie Kalkulationen, Lizenzen und Businesspläne würde sie am liebsten verzichten. Bei ihrer Restaurantidee geht es Heike nach eigener Schilderung vor allem um das eigentliche Gastgebersein. Den organisatorischen Teil würde sie dagegen lieber anderen überlassen.

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Getty Images Heike Makatsch beim Deutschen Filmpreis 2019

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Getty Images Heike Makatsch, Schauspielerin

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