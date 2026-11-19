Bei Lisa Marie Akkaya (25) reißen die Sorgen einfach nicht ab. Die Influencerin meldete sich jetzt erneut aus einem Auto vor einem Krankenhaus bei ihren Followern auf Instagram. Dort will sie gleich zwei Menschen besuchen, die ihr sehr nahestehen: Furkan Akkaya (25) und ihren Vater. Auch ihr Vater wurde in der vergangenen Nacht in das Krankenhaus eingeliefert. Weshalb dieser medizinisch behandelt werden muss, lässt Lisa Marie offen. Einen kleinen Lichtblick gibt es für sie trotzdem: Furkan und ihr Vater liegen im selben Krankenhaus. So kann sie beide nacheinander sehen und Zeit mit ihnen verbringen. In ihrer Story wirkt Lisa Marie sehr ernst und nachdenklich, während sie ihren Followern von den neuen Entwicklungen berichtet.

Wie der Besuch ablaufen soll, schildert Lisa Marie ihren Followern ebenfalls. "So, ich bin jetzt wieder im Krankenhaus. Äh, ich besuche jetzt Akka und meinen Papa, der letzte Nacht auch hier ins Krankenhaus gekommen ist. Immerhin in dasselbe Krankenhaus wie Akka", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Mit leeren Händen kommt sie dabei nicht: "Ja, ich habe den beiden ein paar Leckereien mitgebracht." Anschließend macht sie deutlich, wen sie zuerst sehen möchte. Zuerst möchte sie zu Furkan gehen und ihn danach mitnehmen, um gemeinsam ihren Vater zu besuchen. "Genau. Und jetzt gehe ich zu den beiden. Also, ich gehe erst zu Akka und dann gehe ich mit Akka zu Papa, so", beschreibt sie ihren Plan. Weitere Informationen zum Zustand der beiden teilt sie dabei nicht mit.

Während der Aufnahme stützt Lisa Marie ihr Gesicht immer wieder in die Hand. Zudem senkt sie den Blick, schaut immer wieder zur Seite und berührt ihr Ohr. Wie belastend die vergangenen Monate für sie waren, bringt die Influencerin mit einer zusätzlichen Texteinblendung zum Ausdruck. "Nicht mehr normal, was dieses Jahr alles passiert ... Will endlich mal Ruhe haben", schreibt sie zu ihrer Instagram-Story. Lisa Marie will Zeit mit Akka und ihrem Vater verbringen. Sie bringt den beiden nicht nur etwas zu essen mit, sondern plant auch, nacheinander Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie es den beiden gesundheitlich geht, verriet sie ihren Followern bislang nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya, "Too Hot To Handle: Germany"-Star

Anzeige Anzeige