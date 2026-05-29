"Bleibe Tochter": Heidi Klum ist bis heute Mama Ernas Kind

Heidi Klum (52) ist längst eines der bekanntesten Models der Welt – doch gegenüber ihrer Mutter Erna Klum (82) bleibt sie ganz die Tochter. Das verrät die 52-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Magazin Gala. Als Beweis schickte sie ihrer Mama an eben jenem Morgen ein Foto von sich und bekam umgehend eine deutliche Rückmeldung. "Nee, Kind! Die Haare sind viel zu dunkel. Das gefällt mir gar nicht", zitiert das Blatt die 82-jährige Erna. "Meine Mom mag am liebsten, wenn ich so aussehe wie sie: blond und mit Pony", erklärt Heidi dazu und fügt hinzu: "Ich bleibe Tochter! Immer."

Im selben Interview plauderte Heidi auch aus dem Nähkästchen, was ihre gemeinsame Vergangenheit mit Erna angeht: Die beiden haben früher zusammen in einer Bauchtanzgruppe getanzt. "Das war Fun! Das war bei uns in Bergisch Gladbach voll der Trend", erinnert sich das Model. Heidi bekam demnach sogar ein eigenes Kostüm und wurde für Auftritte gebucht – etwa für einen Auftritt in einer Bank. Außerdem sprach sie im Gala-Interview über das bevorstehende Finale ihrer Show Germany's Next Topmodel, das am Donnerstag auf Pro7 ausgestrahlt wird. Auf ein großes Live-Event verzichtet die Sendung in diesem Jahr. Für internationale Stars wie Sharon Stone (68) sei die alternative Lösung sogar praktischer gewesen: "Es wäre vielleicht schwieriger gewesen, zum Beispiel eine Sharon Stone für einen Tag nach Deutschland zu bekommen. Und so musste sie nur aus dem Bett rausrollen und zu mir auf die Bühne kommen."

Dass Heidi und Erna ein besonderes Team sind, zeigen sie immer wieder auch in der Öffentlichkeit. Die Modelmama präsentierte sich in der Vergangenheit nicht nur an der Seite von Tochter Heidi, sondern auch mit Enkelin Leni Klum (22) – drei Generationen, die gemeinsam vor der Kamera stehen. Gerade in solchen Momenten wirkt Erna eher wie eine enge Freundin als wie die Mutter eines weltweit bekannten Realitystars. Hinter dem Rampenlicht pflegen die beiden aber offenbar ein ganz klassisches Mutter-Tochter-Verhältnis, in dem Erna ihren klaren Blick nie verliert. Ob beim Styling, bei gemeinsamen Projekten oder im Alltag: Heidi macht deutlich, dass sie sich auf die ehrliche Meinung ihrer Mutter verlässt – und sich selbst mit Anfang 50 noch gern als Ernas Kind sieht.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Mama Erna im Oktober 2024

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Instagram / heidiklum Erna Klum und Heidi Klum

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Instagram / heidiklum Erna, Leni und Heidi Klum im Oktober 2023