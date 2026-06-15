Steven Spielberg schwärmt von diesem Horror-Überraschungshit

Steven Spielberg (79) hat aktuell alle Hände voll zu tun: Sein neuer UFO-Thriller "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" sorgt für ordentlich Wirbel. Trotzdem nahm sich die Regielegende bei einem Premiere-Event die Zeit, zwei jungen Nachwuchsregisseuren seine Anerkennung auszusprechen. Gefragt nach den aktuellen Horror-Überraschungen "Obsession" und "Backrooms", geriet er im Interview mit Pop Drop ins Schwärmen – und machte dabei kein Hehl daraus, welchen der beiden Filme er bereits gesehen hat und was er davon hält: "Ich habe 'Obsession' gesehen und ich liebe ihn", so Steven begeistert.

Besonders das Verhältnis von Budget zu Einspiel beeindruckt den Jurassic Park-Regisseur sichtlich. "Ich freue mich so für sie. Ich finde es einfach fantastisch. Ich finde es großartig, dass sie im Grunde kaum Geld zur Verfügung hatten", betonte er. "Backrooms" habe er noch nicht gesehen, wolle das aber nachholen, sobald der Trubel um seinen eigenen Film vorbei sei. Und der Trubel lohnt sich: "Obsession" von Regisseur Curry Barker kostete gerade einmal umgerechnet 650.000 Euro und hat weltweit bereits über 173 Millionen Euro eingespielt. "Backrooms" von Kane Parsons war mit rund 8,6 Millionen Euro ebenfalls äußerst günstig produziert und hat inzwischen ebenfalls die 200-Millionen-US-Dollar-Marke – 173 Millionen Euro – geknackt.

Hinter beiden Filmen stecken bemerkenswert junge Köpfe. Curry Barker, der Macher von "Obsession - Du sollst mich lieben", ist gerade einmal 26 Jahre alt und eigentlich als Sketch-Komiker auf YouTube bekannt. Sein Horrorfilm hat den Rekord für das stärkste vierte Wochenende eines Horrorfilms am US-Box-Office aller Zeiten gebrochen. Kane Parsons, der hinter "Backrooms" steckt, ist sogar erst 20 Jahre alt – und damit der jüngste Regisseur, der jemals einen Platz-1-Hit an den US-Kinokassen gelandet hat. Sein Film basiert auf einem von ihm selbst begründeten YouTube-Phänomen. Steven selbst feierte seinen ersten großen Kinohit übrigens mit 28 Jahren, als "Der weiße Hai" 1975 in den USA anlief.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Steven Spielberg 1999 bei der Oscar-Verleihung

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