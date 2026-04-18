Steven Spielberg versteht "Der weiße Hai" nicht als Horror

Steven Spielberg (79) gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher Hollywoods – doch jetzt hat der Regisseur im Magazin Empire eine überraschende Aussage über sein eigenes Werk gemacht. Trotz Klassikern wie "Der weiße Hai" behauptet er, in seiner gesamten Karriere noch keinen echten Horrorfilm gedreht zu haben. "Ich habe bisher noch keinen Horrorfilm gedreht, wollte das aber schon immer einmal tun; und vielleicht werde ich das eines Tages machen", so Steven gegenüber dem Magazin. Den 1975 erschienenen Blockbuster "Der weiße Hai" ordnet er dabei nicht als Horrorfilm ein – für ihn ist er ein Thriller, ja sogar ein "Film über Menschen".

Für Diskussionen sorgt auch Stevens Rolle beim Spukklassiker "Poltergeist". Offiziell führte Tobe Hooper (†74) Regie, doch laut früheren Aussagen von Crewmitgliedern soll Steven als Produzent beinahe täglich am Set gewesen sein und Tobe gerade bei der großen Studio-Produktion intensiv angeleitet haben. Trotzdem bleibt der Oscarpreisträger bei seiner Linie und zählt weder "Poltergeist" noch "Der weiße Hai" zu Horrorfilmen in seinem persönlichen Werkverzeichnis.

Stattdessen schwärmte er im Interview von aktuellen Genrebeiträgen anderer Regisseure. Besonders Filme wie "Weapons" hätten ihn so beeindruckt, dass sie ihm regelrecht den Drang nehmen, selbst einen Horrorfilm drehen zu müssen. "Ich schaue 'Weapons' und es weckt in mir nicht den Wunsch, einen Horrorfilm zu drehen, der genauso gruselig oder gar gruseliger ist", erklärte Steven und ergänzte, es reiche ihm völlig, diese Werke als Zuschauer zu genießen.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

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Disney+ Filmausschnitt aus "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster", Disney+

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Frazer Harrison/Getty Images Tobe Hooper bei der Launch-Party von "Masters of Horror"