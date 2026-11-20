Tom Hiddleston (45) und Zawe Ashton schweben offenbar im siebten Himmel! Am Donnerstag besuchte die Schauspielerin die Premierenfeier der Theaterproduktion "Viel Lärm um nichts", in der ihr Verlobter auf der Bühne steht. Gemeinsam zeigten sich die beiden dabei bestens gelaunt und sehr vertraut. Immer wieder warfen sich die zwei verliebte Blicke zu, berichtet die Daily Mail. Modisch sorgte Zawe für einen echten Hingucker: Sie erschien in einem schwarzen, trägerlosen Kleid, dessen Fransen bei jeder Bewegung mitschwangen. Einen kräftigen Farbakzent setzte ihr knallroter Lippenstift. Tom setzte dagegen ganz auf Klassik und zeigte sich im eleganten Smoking an der Seite seiner zukünftigen Ehefrau. Doch nicht nur mit seiner Liebsten stellte er sich den Fotografen. Auch mit seiner Bühnenpartnerin Hayley Atwell (44) posierte der Brite für die Kameras.

In der gefeierten Inszenierung von Regisseur Jamie Lloyd schlüpft Tom in die Rolle des Benedikt. Hayley spielt an seiner Seite die Rolle der Beatrice. Auch die Schauspielerin entschied sich für den Eröffnungsabend für einen Look in Schwarz und Weiß: Sie trug eine strukturierte schwarze Jacke und kombinierte dazu ein weißes Hemd. Der Bühnenauftritt kommt, kurz nachdem Tom ungewohnt offen über sein Familienleben gesprochen hatte. Im Oktober verriet er gegenüber Men's Health UK, dass er für seine Kinder fit und stark bleiben möchte. Über seine Rolle als Vater sagte er dem Magazin: "Es ist ein großes Privileg, Vater von jemandem zu sein. Und das meine ich demütig. Es ist eine große Ehre, der Bedeutung dieser Rolle gerecht zu werden."

Kennengelernt haben sich Tom und Zawe im Jahr 2019 bei der Arbeit an dem Harold-Pinter-Stück "Betrayal". Damals standen sie gemeinsam im Londoner West End auf der Bühne. Die Produktion schaffte es später sogar an den Broadway. Im September 2021 zeigten sich die beiden bei den Tony Awards zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich. Im März 2022 wurde dann bekannt, dass sie sich verlobt haben. Im Oktober 2022 kam ihr erstes Kind zur Welt, im November 2025 folgte das zweite. Wie ihre Kinder heißen und welches Geschlecht sie haben, halten die Schauspieler bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Die Geburt bezeichnete Tom einmal als "die schönste, tiefgründigste, erschütterndste und lebensveränderndste Erfahrung". Außerdem erzählte er, dass ihn die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern zu einem aktiven und gesunden Lebensstil motiviert.

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Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton bei der Premiere von "Much Ado About Nothing" im Winter Garden Theatre in New York

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Getty Images Tom Hiddleston und Hayley Atwell bei der Premiere von "Much Ado About Nothing" im Winter Garden Theatre in New York

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