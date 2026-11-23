Er gilt als eine der größten Leinwandlegenden Frankreichs, doch im internationalen Vergleich reicht es für Alain Delon (†88) nur für einen der hinteren Ränge. In einer Rangliste der 100 größten Filmstars aller Zeiten landet der 2024 verstorbene Schauspieler lediglich auf Platz 97. Trotz der niedrigen Platzierung spart Variety nicht mit Lob für Alain. Das Magazin beschreibt den Franzosen als "fast zu schön, um ein echter Filmstar zu sein". Statt simple Helden oder reine Objekte der Begierde zu spielen, sei er am liebsten in die Rolle des "statuenhaften Psychopathen" geschlüpft. Als Paradebeispiele nennen die Autoren den Thriller "Nur die Sonne war Zeuge" aus dem Jahr 1960 und "Der eiskalte Engel" von 1967. In diesem Film war der Schauspieler als Auftragskiller zu sehen. "Er verstand es, die Regungslosigkeit zum Leben zu erwecken und einen Charakterzug mit Geheimnis zu erfüllen", schwärmt Variety über seine besondere Ausstrahlung auf der Leinwand.

Ganz anders sieht es für seine Landsfrau Catherine Deneuve (83) aus: Die Schauspielerin schafft es überraschend auf Rang 37 und wird damit sogar vor Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (52) geführt. Catherine wurde zu Beginn ihrer Karriere vor allem durch Rollen bekannt, in denen sie die Unschuld in Person verkörperte. Dazu gehören etwa der Musicalfilm "Die Regenschirme von Cherbourg" von 1964 und der Märchenfilm "Eselshaut" aus dem Jahr 1970. Inzwischen habe sich jedoch ein anderes Bild der Französin festgesetzt, schreibt Variety: "Das Bild von Deneuve, das im kollektiven Gedächtnis fortbesteht, ist reifer, selbstbewusster und offener sinnlich." Außerdem betont das Magazin, dass die Schauspielerin nach wie vor regelmäßig vor der Kamera stehe und dabei mit bemerkenswerter Originalität arbeite. Ihre über die Jahre unveränderte Frisur und ihr intensiver, mit Kajal betonter Blick seien vertraute Markenzeichen einer typisch französischen Qualität. Alain und Catherine sind die einzigen beiden französischen Stars, die es in die Auswahl geschafft haben.

Den ersten Platz des Rankings sichert sich derweil Marilyn Monroe (†36). Ihr folgen Humphrey Bogart (†57) auf Rang zwei und Charlie Chaplin (†88) auf Rang drei. Tom Cruise (64) kommt auf Platz acht, Julia Roberts (59) auf Platz 13. Ingrid Bergman wird auf Position 18 geführt, Jane Fonda (88) auf Position 40. Zusammengestellt hat die Liste das US-Branchenmagazin Variety. Doch nach welchen Kriterien wurde das Ranking erstellt? Die fünf Autoren erklären, sie hätten bei ihrer Entscheidung sowohl auf schauspielerisches Können als auch auf Starqualität geachtet. Darüber hinaus hätten sie nach "unserem Verstand, unserem Herzen, unserem Bauchgefühl und unseren Fantasien" entschieden, heißt es in dem Magazin. Insgesamt umfasst die Liste Stars aus mehreren Generationen. Neben Klassikern wie Marilyn, Humphrey, Charlie, Alain und Catherine finden sich darin auch jüngere Namen, darunter Ryan Gosling (46) auf Platz 77 und Zendaya (30) auf Rang 94.

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Getty Images Catherine Deneuve im September 2019 in Deauville, Frankreich

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Getty Images Alain Delon beim Filmfestival von Cannes, Mai 2019

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