SelfieSandra (27) hat den Start der Karnevalssession in Köln offenbar in vollen Zügen genossen: Am 11. November stürzte sich die Influencerin in Köln ins Karnevalsgetümmel und kam dabei gleich zwei Männern näher. Pikante Einzelheiten zu ihrer Knutscherei teilte die 27-Jährige anschließend mit ihren Schwestern Lorena und Michelle im Podcast "4 Schwestern" auf RTL+. "Es war so ein geiles Karneval. Es hat unnormal viel Spaß gemacht. Dann hatte ich was mit zwei Kerlen. Man muss ja mal so ehrlich sein, Karneval ist auch einfach das Beste dafür", erzählte Sandra dort offen. Wie es mit den beiden Männern zur Sache ging, beschrieb die Social-Media-Bekanntheit mit ganz eigenen Worten. Sie habe mit ihnen "saftig rumgeleckt" und "rumgemault". Ganz so berauscht wie bei manch früherer Feier sei sie an diesem Abend allerdings nicht gewesen. Den Abend hatte sie trotzdem in bester Erinnerung.

Auf die wilde Karnevalsnacht folgte für Sandra allerdings eine unangenehme Überraschung: Kurz nach der Feier wurde sie krank. Gemeinsam mit ihren Schwestern grübelte sie im Podcast darüber, wer ihr die Viren eingebrockt haben könnte. Sandra selbst hatte zunächst ihre Schwester Lorena im Verdacht. Ihre Schwester habe sie ihrer Meinung nach schon während eines gemeinsamen Fluges angesteckt. Lorena und Michelle brachten scherzhaft jedoch noch zwei andere mögliche Übeltäter ins Spiel: die Männer, mit denen Sandra beim Karneval geknutscht hatte. Wer tatsächlich für die Ansteckung verantwortlich war, konnten die Schwestern im Gespräch nicht klären. Trotz der ausgelassenen Stimmung dauerte Sandras Partynacht für ihre Verhältnisse zudem gar nicht besonders lange. Schon gegen 23:30 Uhr lag sie im Bett. Illegale Substanzen brauche sie zum Feiern ohnehin nicht, stellte sie im Podcast klar. Lange Partynächte halte sie allein mit ihrer eigenen Energie und Alkohol durch.

Bei spontanen Partyküssen gehen die Meinungen der drei Schwestern deutlich auseinander. Für Lorena und Michelle wäre es undenkbar, auf Partys mit Fremden zu knutschen. Als einen Grund nannten sie ihre Bedenken hinsichtlich der Zahnhygiene einer unbekannten Bekanntschaft. Sandra erklärte sich die unterschiedlichen Ansichten damit, dass ihre Schwestern aus ihrer Sicht schon immer in Beziehungen gewesen seien. Deshalb würden sie das Singleleben gar nicht kennen. Abseits solcher ausgelassenen Abende gestaltet sich die Partnersuche für den Social-Media-Star jedoch offenbar schwieriger. Nach dem Kennenlernen und den ersten Nachrichten verliere sie häufig schnell das Interesse oder empfinde die räumliche Entfernung als zu groß. Lorena und Michelle vermuten das Problem hingegen eher bei Sandras bisherigem Beuteschema. Sie sind überzeugt, dass ein bodenständiger Mann aus ihrer früheren Heimat besser zu ihr passen könnte als eine neue Bekanntschaft aus dem Nachtleben der Großstadt.

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