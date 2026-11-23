Obwohl Giovanni Zarrella (48) regelmäßig vor einem Millionenpublikum im TV und auf großen Bühnen steht, schützt er das Privatleben seiner Tochter strikt. Weder ihr Name noch ihr Aussehen sind laut Schlager.de bis heute öffentlich bekannt. Zusammen mit seiner Ehefrau Jana Ina Zarrella (49) sorgt der Entertainer konsequent dafür, dass das Mädchen abseits des Rampenlichts ungestört groß werden kann. Damit unterscheidet sich ihr Weg deutlich von dem ihres älteren Bruders Gabriel Bruno, der als Fußballer inzwischen selbst im Rampenlicht steht. Seine Haltung hatte Giovanni bereits 2022 gegenüber t-online erklärt: "Weil ich finde, dass Kinder beschützt werden sollten, solange sie noch Kinder sind. Irgendwann werden sie erwachsen und wollen ihr eigenes Ding machen. Aber bis es so weit ist, ist es als Vater meine Aufgabe, sie zu schützen." Für seine Tochter soll deshalb ein ganz normaler Alltag fernab von Kameras und Schlagzeilen im Vordergrund stehen.

Auslöser für diese strenge Privatsphäre-Regel sind unter anderem unschöne Vorfälle aus der Vergangenheit. Als Jana Ina mit ihrem ersten Kind schwanger war, ließ das Paar noch ein Fernsehteam mitfilmen. Die Schattenseiten folgten prompt: Unbekannte lungerten vor ihrer Wohnungstür herum, machten Bilder von ihrem Heim und wollten den kleinen Gabriel teilweise sogar anfassen. Warum sie ihre Kinder nicht öffentlich zeigt, begründete Jana Ina im Jahr 2019 ebenfalls gegenüber t-online: "Wenn du deine Kinder zeigst, dann kannst du auch den anderen nicht mehr sagen, dass sie deine Kids nicht ablichten dürfen." Giovanni und seine Frau wollen deshalb selbst entscheiden, ob und wann ihr Nachwuchs in der Öffentlichkeit auftaucht. Bis dahin sollen ihre Kinder ein Leben führen können, das so normal wie möglich ist – ohne neugierige Blicke und ohne Fotografen, die ihnen auf Schritt und Tritt folgen.

Giovanni und Jana Ina sind seit 2005 verheiratet und haben zwei Kinder zusammen. Ihre Tochter erblickte acht Wochen zu früh das Licht der Welt – eine Erfahrung, die den Beschützerinstinkt der Moderatorin zusätzlich stärkte. "Ich wollte sie beschützen und ihr Zeit geben, sich in dieser Welt wohlzufühlen", erzählte sie. Dennoch schließen die Zarrellas ihre Fans nicht völlig aus ihrem Familienleben aus, achten bei solchen Einblicken aber penibel darauf, die Identität ihrer Tochter zu wahren. So teilten sie beispielsweise einen Moment, in dem das Mädchen ihre Mama schminken durfte. Das Ergebnis zeigte Jana Ina auf Instagram, das Gesicht ihrer Tochter blieb dabei allerdings verborgen. Giovanni ließ es sich nicht nehmen, den Mutter-Tochter-Moment unter dem Beitrag mit liebevollen Worten zu kommentieren: "Prinzessin & Königin zusammen".

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Imago Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina Zarrella beim DFB-Pokalfinale 2026

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

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