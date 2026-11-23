Oliver Pocher (48) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Familienleben! In seiner Instagram-Story teilte der Comedian einen Schnappschuss, der drei seiner vier Söhne zeigt. Die Jungs sitzen gemeinsam vor dem Bildschirm und sind ganz auf ein Spiel konzentriert: Das neue PlayStation-Game "Grand Theft Auto VI" hat es ihnen offenbar angetan. Während Olivers zwei Söhne aus seiner Ehe mit Amira Aly (34) gespannt zuschauen, sitzt ihr älterer Halbbruder am Controller und legt los. Die Szene kommentierte der Moderator mit einem Augenzwinkern: "Hauptsache, die Kinder haben Spaß an diesem neuen GTA!" Für Oliver steht dabei offenbar vor allem eines im Vordergrund: dass seine Söhne gemeinsam eine gute Zeit verbringen.

Ganz scheint Oliver die Begeisterung seiner Söhne für "GTA 6" zwar nicht zu teilen. Dennoch freut er sich offenbar darüber, dass das Spiel die Brüder zusammenbringt. Im Mittelpunkt des Actionspiels stehen Lucia Caminos, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, und der ehemalige Soldat Jason Duval. Das kriminelle Duo erinnert an das legendäre Gangsterpaar Bonnie und Clyde. Gemeinsam versuchen die beiden, sich in einer Welt voller Verbrechen durchzuschlagen. Wie ihre Geschichte ausgeht, hängt dabei auch von den Entscheidungen und der Spielweise der Nutzer ab. Mit ihrer Begeisterung sind Olivers Söhne allerdings nicht allein. Wie Euronews berichtet, legte das Game einen fulminanten Start hin: Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden wurden mehr als 32 Millionen Exemplare verkauft. Der Umsatz belief sich dabei auf umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro.

Doch nicht nur beim Zocken gewährt Oliver hin und wieder Einblicke in seinen Alltag als fünffacher Vater. Erst vor Kurzem sprach er bei einer Liveaufzeichnung seines gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (34) über seinen eher ungewöhnlichen Umgang mit den zahlreichen Geschenken seiner Kinder. Besonders bei seinem siebenjährigen Sohn, der im November Geburtstag hat, komme einiges zusammen – so viel, dass es dem 48-Jährigen offenbar zu viel wird. Seine Lösung: Einige Präsente lässt Oliver zunächst im Schrank verschwinden, um sie später an Weihnachten unter den Baum zu legen. Andere bewahrt er auf, um sie bei Einladungen zu Kindergeburtstagen als Mitbringsel weiterzuverschenken. Pietro reagierte auf die pragmatische Vorgehensweise seines Podcast-Partners zunächst allerdings ziemlich entsetzt.

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IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

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Instagram / oliverpocher Oliver Pochers Söhne, November 2026

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