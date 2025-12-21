Freund teilt intime Details über David Bowies letzte Monate

Kurz vor dem zehnten Todestag von David Bowie (†69) am 10. Januar 2026 kamen nun bewegende Details über seine letzten Monate ans Licht: Produzent Tony Visconti erzählte laut Mirror, wie der Sänger ihm damals in New York eröffnete, an Leberkrebs zu leiden. Es war während der Arbeit an "Blackstar", dem letzten Album der Musik-Legende. Bei einem Treffen in seinem Büro habe der Produzent zuerst bemerkt, dass der "Starman"-Interpret keine Augenbrauen mehr hatte. "Ich wusste, was das ist. Das ist Chemotherapie", sagte Tony. Im Studio nahm der Sänger später seine Wollmütze ab, zeigte der Band seine Glatze – und bat alle um Geheimhaltung. Die Sessions fanden 2014/2015 statt, mitten in der 18-monatigen Therapie, von der die Öffentlichkeit nichts ahnte.

Trotz Krankheit blieb er im Studio fokussiert, berichten auch weitere Weggefährten. Keyboarder Jason Lindner erinnert sich: David habe die Musiker beruhigt, als sie ihn erstmals trafen. "Leute, setzt euch, entspannt euch", habe er gesagt. Fragen nach seinem Zustand lenkte er weg: Es solle um die Musik gehen. Tony, der seit den 60ern mit ihm arbeitete, beschreibt Tränen, Umarmungen – und Davids Entschlossenheit, "das beste Album seines Lebens" zu machen. Der Song "I Can’t Give Everything Away" rühre ihn bis heute zu Tränen, weil der Sänger darin seine Krankheit anklingen lasse. Die neue Doku "Bowie: The Final Act" erzählt diese Phase ausführlich, von den heimlichen "Blackstar"-Sessions bis hin zu den Reaktionen nach der Veröffentlichung und dem plötzlichen Tod zwei Tage später im Januar 2016. Der Starttermin für Deutschland ist noch nicht bekannt.

Auch Kate Moss (51) erinnerte vor wenigen Monaten in einem Podcast an ihren verstorbenen Freund. Die britische Style-Ikone erzählte bei BBC Radio 6 liebevoll und mit viel Humor von besonderen Momenten mit David. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihr eine Szene kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Damals sollte sie ein ikonisches Bühnenoutfit von ihm anprobieren, kam aber nicht richtig hinein. Er scherzte später: "Also, ich habe gehört, die Klamotten haben nicht so richtig gepasst?" Die 51-Jährige nannte ihn daraufhin schmunzelnd eine "scharfzüngige Zicke" und betonte, wie sehr sie seinen Humor schätzte. "Das war natürlich alles liebevoll gemeint, er hatte einfach großartigen Humor", erzählte das Model im Gespräch.

Getty Images David Bowie in New York City 2003

David Bowie Fans am ersten Todestag ihres Idols

Getty Images Kate Moss und David Bowie 2005 bei den Cfda Awards in New York City