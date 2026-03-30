Jenna Dewan plaudert über die Talente ihrer Kinder

Jenna Dewan (45) hat ausgeplaudert, wie sehr ihre Kinder bereits in ihre kreativen Fußstapfen treten. In einem Gespräch im Podcast "Chicks in the Office" sprach die Schauspielerin jetzt über die Talente ihrer drei Sprösslinge. Ihre älteste Tochter Everly, die aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Channing Tatum (45) stammt, begeistert sich dabei besonders für Cheerleading und irischen Stepptanz. "Sie hat definitiv etwas", schwärmte Jenna über die Zwölfjährige. Die Schauspielerin zeigte sich beeindruckt von den Fähigkeiten ihrer Tochter und fügte hinzu: "Sie ist wirklich stark. Ihre Sprünge und Kicks – ich meine, sie ist großartig."

Auch ihr sechsjähriger Sohn Callum, den sie mit ihrem Verlobten Steve Kazee (50) hat, entdeckt gerade seine Leidenschaft für das Tanzen. Der kleine Mann hat sich an Hip-Hop versucht und seine Mutter mit einer überraschenden Wendung begeistert. "Es sah nicht so aus, als würde er irgendetwas davon verstehen", erzählte Jenna lachend im Podcast. "Und dann sind wir bei der Aufführung aufgetaucht und er hat verdammt noch mal abgeliefert." Ihre jüngste Tochter Rhiannon scheint hingegen eher musikalisches Talent zu haben. "Meine Jüngste – sie scheint uns den ganzen Tag anzubrüllen, und sie singt viel und hat eine sehr laute Stimme", erklärte die Tänzerin. Vielleicht erbe das 21 Monate alte Mädchen die Gesangsstimme ihres Vaters Steve, vermutete Jenna.

Spannend findet Jenna auch, wie ihre Kinder langsam realisieren, dass ihre Eltern in der Öffentlichkeit bekannt sind. Vor allem Everly bekomme inzwischen häufiger Kommentare aus ihrem Umfeld mit und interessiere sich immer mehr für die Karrieren von Jenna und Channing. Die Zwölfjährige wolle aktuell unbedingt den Tanzfilm "Step Up" noch einmal anschauen, in dem sich ihre Eltern am Set kennenlernten und in dem beide als Tänzer zu sehen sind. "Sie weiß, dass ihre Mama eine Tänzerin ist, ihr Papa ein Tänzer ist. Sie findet das immer noch sehr cool", sagt Jenna über ihre Tochter. Die Familie lebt seit Jahren im Patchworkmodell: Nach der Trennung von Channing im Jahr 2018 fand Jenna mit Steve ein neues Liebesglück, das Paar ist seit 2020 verlobt und fühlt sich nach eigenen Worten längst wie verheiratet. Gemeinsam kümmern sie sich um den Alltag der Kids – inklusive Tanzstunden, Cheerleading-Training und spontanen Hauskonzerten.

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Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

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Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

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Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit Tochter Everly Tatum