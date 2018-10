Von einer Wahrsagerin gibt es keinen ewigen Segen für Herzogin Meghans (37) und Prinz Harrys (34) Ehe! Am 19. Mai war es so weit, die ganze Welt sah zu, wie sich die einstige Schauspielerin und der Blaublüter ganz romantisch das Jawort gaben. Seitdem sieht man die beiden immer scheinbar glücklich verliebt. Das soll allerdings nicht, wie sie sich schworen, bis ans Ende ihrer Tage so sein: Ausgerechnet das Medium von Lady Di (✝36) behauptet nun, dass die Ehe des Paares nur drei Jahre halten wird!

Sind ihre Tage als Eheleute nur fünf Monate nach der Trauung schon gezählt? Die Hellseherin Simone Simmons ist durch ihre Fähigkeiten davon überzeugt, wie sie im Interview mit Daily Star verriet. Sie glaubt fest daran, dass Meghan Schluss machen und Harry damit überrumpeln wird: "Ich möchte nicht, dass er verletzt wird. Harry wird nicht wissen, wie ihm geschieht, wenn es passiert." Den Scheidungsgrund sehe Simone in der zerrütteten Familie der Braut und in der Länge ihrer vorherigen Beziehungen: "Sie haben nicht viel länger als zwei Jahre gedauert." Zwei gemeinsame Kinder sollen die Noch-Turteltauben noch erwarten, dann sei die Liebe allerdings passé.

Könnte sie damit tatsächlich recht haben? Gänzlich unwahrscheinlich ist der Faktor Familie für die Ex-Suits-Darstellerin offenbar nicht – sie soll im Zuge der Interviews, die ihr Vater Thomas (74) und ihre Halbschwester Samantha regelmäßig geben, nicht wirklich zur Ruhe kommen können. Hoffnung bietet da wohl allerdings ihre Mama: Zuletzt sah man Doria Ragland und ihre Tochter zusammen mit Harry glücklich bei Meghans Buchpräsentation.

REX FEATURES LTD. / Actionpress Simone Simmons, Hellseherin

REX FEATURES LTD. / Actionpress Simone Simmons, Hellseherin

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

