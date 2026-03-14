Gene Simmons küsst Adam Sandler fast mit seiner Zunge

Gene Simmons (76) hat eine ausgefallene Party-Anekdote mit Adam Sandler (59) zum Besten gegeben. In einem Interview mit Schauspieler Adam Lupis, das am 12. März veröffentlicht wurde, erinnerte sich der Kiss-Rocker People zufolge an einen Vorfall, der sich vor einigen Jahren bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Adam ereignete. Der Comedian hatte Gene Simmons gebeten, auf die Bühne zu kommen und ein oder zwei Songs zu spielen. Während sie zusammen einen Kiss-Song performten, sprang Adam begeistert herum – schließlich ist er ein großer Rock-Fan. Als jemand ein Foto von den beiden machen wollte, entschied sich Gene kurzerhand für eine besondere Aktion. "Ich wollte Adam zu meiner Schlampe machen, also steckte ich meine Zunge fast in seinen Hals", erzählte der 76-Jährige.

Die berühmte Zunge des Rockers, die er während seiner Auftritte regelmäßig präsentiert, kam also auch bei dieser Gelegenheit zum Einsatz. Adam hatte bereits 2019 in der Show von Conan O'Brien (62) seine Version der Geschichte erzählt – allerdings mit humorvollem Unterton. "Wir sind auf der Bühne und spielen einen Kiss-Song, und er holt die Zunge raus. Die Zunge kommt raus, 18 Zentimeter", sagte der Schauspieler damals. Er habe erst mitgespielt, doch dann sei Gene immer näher gekommen. "Er kam auf mich zu, seine große Zunge direkt auf mich gerichtet. Ich glaube, er hat mich ein paar Mal abgeleckt. Ich habe es tapfer ertragen", scherzte Adam.

Abseits dieser amüsanten Anekdote machte Gene in dieser Woche auch mit anderen Aussagen Schlagzeilen. In einem Interview mit TMZ forderte er Prominente dazu auf, sich nicht mehr zu politischen Themen zu äußern. "Macht eure Kunst und haltet die Klappe. Niemand ist an euren Meinungen interessiert", erklärte er. Menschen in Amerika würden hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten und wollten nicht von Leuten belehrt werden, die in Villen leben und Rolls-Royce fahren. Gene selbst hatte sich in der Vergangenheit immer wieder zu politischen Themen geäußert, unter anderem auch über Präsident Donald Trump (79).

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gene Simmons und Adam Sandler

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Getty Images Adam Sandler bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

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Getty Images Gene Simmons im September 2024 in L.A.