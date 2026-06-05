Nach Crash in L.A.: Gene Simmons wird plötzlich verklagt

Gene Simmons (76) und seine Ehefrau Shannon stehen plötzlich im Mittelpunkt eines Rechtsstreits: Nach einem Autounfall in Los Angeles wird das Paar nun von einem Mann namens Evan Brenner verklagt. Der Kläger behauptet, er habe sich bei einem Zusammenstoß im Juli 2024 auf dem Sunset Boulevard schwer verletzt, als er mit seinem Tesla mit Shannons Wagen kollidierte. Laut den Gerichtsunterlagen, über die unter anderem das Portal TMZ berichtet, fordert Brenner nun umfangreichen Schadenersatz und macht dafür sowohl den KISS-Rocker als auch seine Partnerin verantwortlich – dabei soll Gene laut Shannon gar nicht im Auto gesessen haben. Sie vermutet andere Gründe für die Anklage.

Laut den Gerichtsunterlagen fordert Evan eine Entschädigung für medizinische Ausgaben, Krankenhauskosten, Röntgenuntersuchungen und weitere Nebenkosten. Außerdem macht er einen Verdienstausfall geltend, weil er durch die Folgen des Unfalls nicht wie gewohnt arbeiten könne. Shannon schildert den Vorfall allerdings völlig anders. Die Ehefrau des Rockstars spricht von einem "sehr kleinen Unfall" und betont, dass niemand verletzt worden sei. Ihrer Darstellung nach sei lediglich etwas Lack am Wagen des Mannes zerkratzt worden.

Shannon betont zudem laut TMZ, der Mann sei direkt nach dem Vorfall sehr freundlich gewesen, als die Beteiligten ihre Daten und Versicherungsinformationen austauschten. Auch per SMS habe er sich zunächst höflich verhalten. Für Shannon kam die Klage daher offenbar überraschend. Sie habe seit dem Unfall nichts mehr von ihm gehört und vermute, dass sich die Situation erst geändert habe, als er erkannte, mit wem er es zu tun hatte. Gene, der vergangenes Jahr wegen eines anderen Autounfalls in die Schlagzeilen geriet, und Shannon sind seit vielen Jahren ein Paar, feierten 2011 ihre Hochzeit und geben in Interviews immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag mit den gemeinsamen Kindern. Nun sehen sich der Musiker und seine Ehefrau jedoch mit einem ganz anderen Kapitel konfrontiert: einem Rechtsstreit, der sie in den Fokus der Öffentlichkeit rückt.

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Getty Images Gene Simmons beim Charity Day in New York

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Getty Images Gene Simmons bei der Race To Erase MS Gala in Kalifornien

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