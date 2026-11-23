Martin Rütter (56) hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Nach über 30 Jahren im Umland von Köln hat der Hundeexperte seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt. Statt auf einem abgeschiedenen Pferdehof lebt er nun in einem Mehrfamilienhaus, in dem neben ihm neun weitere Parteien wohnen. Vor dem Einzug machte ihm diese Veränderung ordentlich zu schaffen, wie er im Gespräch mit der AZ zugab. Er hatte Angst vor Lärm, vor Streit und vor Ärger im Alltag mit den neuen Nachbarn. Dabei ging es ihm nicht nur um die anderen Hausbewohner, sondern auch um sich selbst. Er fragte sich, ob er auf die ungewohnte Nähe womöglich gereizt reagieren würde. "Ich hatte auch so eine Angst vor einer in mir schlummernden territorial motivierten Aggression", gestand der Comedian. Doch seine Sorgen waren unbegründet: Die Hausgemeinschaft hieß ihn gleich nach dem Einzug herzlich willkommen und bot ihm sogar Unterstützung an.

Wie groß die Bedenken im Vorfeld waren, schilderte Martin ganz offen: "Ich bin ja jetzt wirklich so mitten ins Leben gehüpft. Und ich habe wirklich so ein bisschen Schiss gehabt, so in dem Sinne: Oh Gott, ich bin ja diese Ruhe gewöhnt. Wer weiß, wie diese neuen Leute drauf sind und wer als Erster ein Ferkel auf dem Balkon grillt und all diese Sachen." Tobende oder trampelnde Kinder wären für ihn kein Problem gewesen. Schlimmer hätte er kleinliche Beschwerden gefunden, zum Beispiel über ein falsch abgestelltes Fahrrad. "Das alles ist bisher überhaupt nicht der Fall", stellte er erleichtert klar. Stattdessen traf er auf eine bunte Mischung aus jungen Familien und einer älteren Dame. Von seinen neuen Mitbewohnern spricht er in dem Interview in den höchsten Tönen. In dem Haus seien ausschließlich "nette Menschen". "Am ersten Tag kamen alle und sagten: 'Schön, dass ihr da seid. Können wir noch etwas machen?' Wirklich unglaublich. Und auch so eine nette Kombi: Junge Pärchen mit kleinen Kindern, eine alte Oma ... Alles bunt gemischt, saugut", berichtete er.

Auch privat hat für Martin ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Der Hundeexperte hat eine neue Partnerin. Über sein frisches Liebesglück hatte er im Format "Assenheimers Promitalk" mit Moderator Jörg Assenheimer gesprochen. Den Namen der Frau an seiner Seite behielt er dabei für sich. Dafür verriet er, wie vertraut sich die Beziehung schon nach kurzer Zeit anfühlte: "Wir haben beide so das Gefühl, wir kennen uns seit 100 Jahren, obwohl es erst ein paar Monate geht." Dabei hatte Martin zu Jahresbeginn erst einmal beruflich kürzergetreten und seinen Gefühlen wieder mehr Raum gegeben. Nur wenige Wochen später war seine neue Liebe überraschend in sein Leben getreten. Besonders bewunderte er ihre Fähigkeit, ganz im Moment zu leben. Während er selbst vieles zergrübelte, konnte sie ein schönes Erlebnis genießen und sich anschließend dem nächsten widmen. "Das ist sehr anziehend, dass die so ist, wie sie ist", schwärmte er.

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Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

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Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, Hundeprofi

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