"The White Lotus": Sie wird Helena Bonham Carter ersetzen

Überraschende Umbesetzung bei The White Lotus: Nachdem Helena Bonham Carter (59) die Dreharbeiten zur vierten Staffel der HBO-Serie überraschend verlassen hatte, ist nun ihre Nachfolgerin gefunden. Laut Entertainment Weekly übernimmt Laura Dern (59) den Part. Die Figur, die ursprünglich für Helena entwickelt worden war, wurde dafür komplett umgeschrieben und neu konzipiert. Die neue Staffel spielt an der französischen Côte d'Azur und dreht sich thematisch rund um das berühmte Filmfestival in Cannes – mit im Cast sind außerdem Vincent Cassel (59), Steve Coogan, Heather Graham (56), Chris Messina und Rosie Perez.

HBO hatte sich in einem offiziellen Statement zu dem Abgang geäußert und erklärt: "Da die Dreharbeiten zur vierten Staffel von 'The White Lotus' gerade erst begonnen haben, wurde deutlich, dass die von Mike White für Helena Bonham Carter entworfene Figur am Set nicht stimmig war. Die Rolle wurde daraufhin überarbeitet, wird neu geschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt. HBO, die Produzenten und Mike White bedauern, nicht mit ihr zusammenarbeiten zu können, bleiben aber große Fans und hoffen sehr, bald wieder mit der legendären Schauspielerin an einem anderen Projekt arbeiten zu können." Für Laura ist die Zusammenarbeit mit Serienschöpfer Mike White keine Premiere – die beiden arbeiteten bereits gemeinsam an der Serie "Enlightened".

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Laura in der Welt von "The White Lotus" auftaucht: In der zweiten Staffel war sie bereits als Stimme der Ehefrau einer Figur zu hören, die von Michael Imperioli gespielt wurde. Ob sie nun dieselbe Rolle in erweiterter Form übernimmt oder eine völlig neue Figur verkörpert, ist noch nicht bekannt. Die Ausnahmedarstellerin hat sich in ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen geschmückt: Für "Enlightened" gewann sie 2012 den Golden Globe, für "Big Little Lies" 2017 den Emmy und für den Film "Marriage Story" 2020 den Oscar.

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Getty Images Helena Bonham Carter im Winners Room der BAFTA Television Awards 2024 in London

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Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

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Getty Images Laura Dern, Schauspielerin