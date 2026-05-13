Ben Kingsley und Co: Sie verstärken den "White Lotus"-Cast

Die vierte Staffel der Erfolgsserie The White Lotus bekommt frischen Wind: Gleich drei neue Gesichter stoßen zum Cast der HBO-Produktion. Wie das Branchenblatt Deadline berichtet, sind Ben Kingsley (82), Max Minghella (40) und Pekka Strang neu mit dabei. Gedreht wird derzeit in Frankreich, denn die neue Staffel spielt während der legendären Filmfestspiele von Cannes. Welche Rollen die drei Neuzugänge übernehmen werden, ist bislang noch streng geheim.

Wie gewohnt folgt auch die vierte Staffel einer Gruppe von Hotelgästen und -angestellten über den Zeitraum einer Woche. Neben Ben, Max und Pekka gehören auch Vincent Cassel (59), Steve Coogan, Laura Dern (59), Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani (48), AJ Michalka (35), Chris Messina, Rosie Perez, Sandra Bernhard, Heather Graham (56) und Chloe Bennet (34) zum Ensemble – ein echter Starauflauf also. Executive Producer David Bernad gab beim Serienfestival Canneseries bereits einen ersten inhaltlichen Einblick: "Mike wollte mit Staffel vier das Leben eines Künstlers zeigen – die Einsamkeit und den Schmerz. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Staffel. Als wir die Show bei den Filmfestspielen von Cannes ansiedelten, kam diese Idee von Ruhm auf. Wer hat die Aufmerksamkeit der Welt? Wer kann sie auf sich ziehen?"

Ursprünglich sollte auch Helena Bonham Carter (59) Teil des Casts sein. Doch vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Helena die Dreharbeiten zur vierten Staffel überraschend verlassen hatte, obwohl die Produktion erst seit wenigen Tagen lief. Nach Informationen von Deadline stellte sich an der französischen Riviera schnell heraus, dass die Figur, die Mike White speziell für Helena entwickelt hatte, am Set nicht wie erhofft funktionierte. HBO bestätigte den Abgang damals in einem Statement gegenüber Deadline: "Der Dreh zu Staffel vier von 'The White Lotus' hatte kaum begonnen, als klar wurde, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entwickelt hatte, am Set nicht gepasst hat." Für sie stieß Laura Dern zum Cast.

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Getty Images Sir Ben Kingsley bei der UK-Premiere von "The Thursday Murder Club", London, am 21. August 2025

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Getty Images Bei der Premiere von "The Handmaid's Tale" Staffel 6: Max Minghella am TCL Chinese Theatre

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