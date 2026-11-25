Gute Nachrichten für alle Muppet-Fans: Der geplante Solofilm über Miss Piggy macht Fortschritte! Jennifer Lawrence (36) hat jetzt in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" ein entscheidendes Detail zu dem Projekt verraten. Rund ein Jahr nach der ersten Ankündigung des Projekts gibt es bereits einen ersten Drehbuchentwurf. Als ein Fan sie nach dem aktuellen Stand fragte, hielt sich die Schauspielerin zunächst bedeckt. Dann konnte sie die Neuigkeit aber doch nicht für sich behalten: "Ich weiß es nicht! Ich bekomme immer Ärger, wenn ich etwas sage. Ähm, wir haben einen ersten Entwurf!" Jennifer entwickelt den Film zusammen mit ihrer Schauspielkollegin Emma Stone (38), die ebenfalls als Produzentin an Bord ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Cole Escola (40), bekannt als Autor des Broadwaystücks "Oh, Mary!". Damit nimmt der erste eigene Kinofilm rund um die berühmte Muppetdame immer konkretere Formen an. Wann die Dreharbeiten beginnen könnten, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch einen möglichen Veröffentlichungstermin nannten Jennifer und ihre Mitstreiter bislang nicht.

Erstmals öffentlich über die Pläne gesprochen hatte Jennifer vor einiger Zeit im Podcast "Las Culturistas". Damals erklärte sie, dass sie den Film zusammen mit der zweifachen Oscarpreisträgerin Emma vorbereite und Tony-Gewinner Cole das Drehbuch verfasse. Auch zur Aufgabenverteilung äußerte sich die Die Tribute von Panem-Darstellerin in dem Gespräch. Sie selbst sei die Ideengeberin gewesen. Emma habe sie hingegen ins Boot geholt, weil diese eine große Leidenschaft für die Muppets habe und sich gut durchsetzen könne. Von der Wahl des Drehbuchautors zeigte sich Jennifer im Podcast restlos überzeugt: "Jetzt schreibt Cole daran, und sie sind perfekt." Und werden die beiden Hollywoodstars im fertigen Film womöglich sogar selbst zu sehen sein? Auf diese Frage hatte die Schauspielerin im Podcast eine eindeutige Antwort parat: "Ich denke schon, wir müssen." Genauere Details zu möglichen Rollen verriet sie allerdings nicht.

Die ursprüngliche Idee für den Film kam Jennifer während des Lockdowns. Wie sie in "Las Culturistas" erzählte, habe eine Freundin, die nicht in der Filmbranche arbeitet, angesichts der damaligen Debatten um Cancel Culture vorgeschlagen, Miss Piggy könne gecancelt werden. Jennifer stellte jedoch klar, dass dieser Einfall nicht zwangsläufig die Handlung des geplanten Streifens vorgebe. Er habe das Vorhaben lediglich ins Rollen gebracht. Im selben Gespräch bezeichnete die Schauspielerin Miss Piggy als "feministische Ikone". Die Figur tauchte Mitte der 1970er-Jahre zunächst als Chorschwein in "The Muppet Show" auf und schnell entwickelte sich Miss Piggy zu einer der prägendsten Figuren des Formats. Ursprünglich stand eigentlich Kermit im Mittelpunkt, doch seine selbstbewusste Partnerin zog immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Einen eigenen Solofilm bekam die Muppetdame in den rund fünf Jahrzehnten seit ihrem ersten Auftritt allerdings bislang nicht.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Kermit und Miss Piggy

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