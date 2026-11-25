Hunter Schafer weiß inzwischen ziemlich genau, wie ihr Liebesleben in Zukunft aussehen soll. Nachdem die Schauspielerin in der Vergangenheit sowohl offene als auch polyamore Beziehungen ausprobiert hat, möchte sie in ihrer nächsten Partnerschaft monogam leben. Das erzählte der "Euphoria"-Star jetzt in einem ausführlichen Gespräch mit Cosmopolitan-Chefredakteurin Willa Bennett. Für die Interviewreihe "Blind Date" sprach Hunter offen über ihre Sexualität und darüber, wie sie heute zum Thema Monogamie steht. Dabei ließ die Schauspielerin ihre bisherigen Erfahrungen Revue passieren. "Ich habe in der queeren Community so meine Runden gedreht, mich durch Queerness bewegt, verschiedene Formen von Queerness gelebt, das offene Modell ausprobiert, Polyamorie ausprobiert, und ich glaube, ich mag Monogamie", erklärte sie gegenüber Cosmopolitan. Der Grund für den Sinneswandel ist dabei simpel: Eine exklusive Beziehung erscheint ihr mittlerweile schöner und liebevoller als andere Beziehungsmodelle.

Mit ihrer Haltung stieß Hunter bei ihrer Gesprächspartnerin auf Verständnis. Willa, die selbst queer ist, erzählte in dem Interview von ihrer eigenen Sicht auf das Thema. Sie wolle einer nichtmonogamen Beziehung gegenüber zwar offen bleiben, glaube aber, dass eine solche Partnerschaft für sie "wirklich schwierig" wäre, verriet die Chefredakteurin. Hunter pflichtete ihr bei und machte damit klar, dass sie die möglichen Hürden ganz ähnlich wahrnehme und dass sie Monogamie als deutlich weniger kompliziert empfinde. Einen der Gründe dafür sieht Hunter im Alltag nichtmonogamer Beziehungen. Diese würden ihrer Meinung nach oft zusätzlichen Aufwand mit sich bringen. Vor allem die zeitliche Planung und die Abstimmung zwischen allen Beteiligten könnten dabei schnell zur Herausforderung werden. In einer exklusiven Partnerschaft fällt dieser organisatorische Teil für sie hingegen weg.

Nach einer Phase, in der sie verschiedene Konstellationen getestet hat, hat die Schauspielerin damit für sich eine klare Antwort gefunden. Ihre Vorliebe unterstrich sie gleich im Anschluss noch einmal deutlich: "Ich finde, es ist schön und liebevoll, und es ist weniger kompliziert." Gleichzeitig wies die Schauspielerin darauf hin, dass es einige gute Bücher gebe, die sich mit dem Konzept der Monogamie auseinandersetzen. Welche Titel sie damit genau meinte, verriet sie in dem Gespräch allerdings nicht. Bekannt wurde Hunter durch ihre Rolle als Jules in der HBO-Serie "Euphoria", in der sie an der Seite von Zendaya (30) vor der Kamera stand. Die beiden pflegen seither eine enge Freundschaft miteinander. Mit dem Interview gewährte Hunter nun einen Einblick in ihre ganz persönlichen Vorstellungen von Liebe und Beziehungen.

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Getty Images Hunter Schafer bei den MTV Movie and TV Awards 2019

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Getty Images Hunter Schafer auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

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