Helena Zengel: Vom Kinderstar zum Hollywood-Talent

Helena Zengel (17) hat sich seit ihrem Durchbruch im Jahr 2019 vom gefeierten Kinderstar zur internationalen Schauspielerin entwickelt. Mit nur elf Jahren überzeugte die Berlinerin in "Systemsprenger" als traumatisiertes Mädchen Benni, das durch alle Raster des Jugendhilfesystems fällt. Ihre intensive und rohe Darstellung brachte ihr den Deutschen Filmpreis als Beste Hauptdarstellerin ein und machte sie schlagartig bekannt. Sieben Jahre später präsentiert sich Helena in ihrer neuen Rolle in "Die Legende von Ochi", einem Fantasy-Abenteuer, das ab heute auf HBO Max zu sehen ist, so Kino.de. In dem Film verkörpert sie Yuri, die einen jungen Ochi rettet und sich trotz aller Warnungen auf eine abenteuerliche Reise begibt. An ihrer Seite steht Stranger Things-Star Finn Wolfhard (23).

Nach ihrem Erfolg in Deutschland wagte Helena 2020 den Sprung nach Hollywood und spielte in "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks (69) ein traumatisiertes Mädchen, das nach dem Bürgerkrieg durch die USA reist. Der Western brachte ihr eine Golden-Globe-Nominierung ein und machte die damals Zwölfjährige international bekannt. Oscar-Preisträger Tom lobte Helena in Interviews für ihr außergewöhnliches Talent und ihre Professionalität. Auch in "Transamazonia" bewies sie ihre Vielseitigkeit, als sie die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes spielte, die von einem indigenen Volk des Amazonas-Regenwalds als Wunderheilerin angesehen wird.

Auch privat hat sich für die Schauspielerin viel verändert: Aus dem Kind mit den pinken Jacken und den wilden Wutausbrüchen auf der Leinwand ist eine junge Frau geworden, die auf Premieren mit entspannten Red-Carpet-Looks und selbstbewusstem Auftreten auffällt. Auf Instagram teilt Helena immer wieder Einblicke von Drehs rund um die Welt und zeigt sich dort mit Kolleginnen und Kollegen wie Finn Wolfhard oder Willem Dafoe (70). Besonders eng ist bis heute der Kontakt zu Tom, der sie in Interviews als außergewöhnlich professionell gelobt hat. Die gemeinsame Zeit bei "Neues aus der Welt" bezeichnet Helena in Posts als wichtige Erfahrung, die sie geprägt hat – und aus der eine Freundschaft entstanden ist, die auch Jahre nach dem Dreh noch Bestand hat.

Anzeige Anzeige

Imago Helena Zengel während der Berlinale 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / helena.zengel.official Helena Zengel und Tom Hanks, April 2025

Anzeige Anzeige

PictureLux/Action Press Helena Zengel und Tom Hanks in "News of the World"

Wie findet ihr Helenas Weg vom "Systemsprenger"-Wirbelwind zur Hollywood-Newcomerin? Mega beeindruckend – sie bleibt authentisch und wächst in jede Rolle rein. Abwarten – mal schauen, wie sie sich in großen Fantasy-Produktionen schlägt. Ergebnis anzeigen