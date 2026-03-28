Olivia Attwood und Bradley waren nie offiziell verheiratet

Olivia Attwood (34) und Bradley Dack sorgten im Juni 2023 mit ihrer Traumhochzeit im luxuriösen Bulgari Hotel in Knightsbridge für Aufsehen. Die Realitydarstellerin trug dabei eine maßgeschneiderte Spitzenrobe des israelischen Designers Galia Lahav im Wert von umgerechnet etwa 350.000 Euro, während das Paar vor Freunden und Familie seine Eheversprechen austauschte. Doch wie die Mail on Sunday nun enthüllt, war die pompöse Zeremonie offenbar nur Schein: Es existiert keine offizielle Heiratsurkunde. Obwohl Zuschauer der ITV-Serie "Olivia Meets Her Match" beobachten konnten, wie Olivia und Brad nach ihren Gelübden ein Dokument unterschrieben – bezeugt von Brads bestem Freund Ronnie Vint und Olivias jüngerem Bruder Max – wurde die Ehe weder beim General Register Office noch im Archiv für Eheschließungen und eingetragene Partnerschaften von England und Wales registriert.

Freunde der 34-Jährigen versuchten laut der Zeitung, die Situation zu erklären. Demnach habe das Bulgari Hotel zum Zeitpunkt der Feier keine Lizenz für rechtsgültige Trauungen besessen. Stattdessen sei geplant gewesen, die Ehe sechs Wochen nach der großen Feier auf einem Standesamt in Cheshire offiziell zu besiegeln. "Während dieser sechs Wochen deckte Olivia eine Reihe von Unwahrheiten auf, was die Durchführung des Papierkrams zum Stillstand brachte", erklärte ein Vertrauter. Obwohl die Beziehung über ein Jahrzehnt andauerte und beide sehr ineinander verliebt gewesen seien, habe Olivia letztlich nicht einwilligen können, die Verbindung rechtlich zu besiegeln. Der Sender ITV hatte die 17-teilige Serie über drei Staffeln hinweg mit einem beträchtlichen Budget finanziert, was die Enthüllung zu einem herben Schlag für den Kanal macht.

Olivia und Brad hatten sich 2015 kennengelernt, doch ihre Beziehung verlief turbulent. Nachdem sie 2017 herausfand, dass der Fußballer sie betrogen hatte, nahm sie an der dritten Staffel von Love Island teil und wurde dort durch ihre Beziehung zu Chris Hughes bekannt. Nach dem Ende dieser Liaison fand das Paar 2019 wieder zusammen, verlobte sich 2020 und feierte schließlich die vermeintliche Traumhochzeit 2023. Erst vor wenigen Wochen gaben die beiden ihre Trennung bekannt, nachdem Olivia offen über Eheprobleme gesprochen hatte. Kürzlich wurde die Influencerin dabei fotografiert, wie sie ihren KissFM-Kollegen Pete Wicks (37) in einem Hotel in Soho küsste – nur sieben Wochen nach der Verkündung ihrer "Scheidung".

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood

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Stuart C. Wilson/Getty Images Chris Hughes und Olivia Attwood, Reality-TV-Teilnehmer aus UK

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