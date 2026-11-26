Thore Schölermann (42) hat sich beruflich neu aufgestellt: Nach seinem Abschied als Moderator von The Voice Kids leitet er inzwischen drei McDonald's-Filialen in Aachen. Damit startet er beruflich komplett neu, nur wenige Wochen nach seinem Abschied von der Sat.1-Castingshow. Anfang November hatte er nach insgesamt knapp 400 Folgen seinen Ausstieg bekanntgegeben. Als Grund nannte er damals seine Familie und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Auf seine Rolle als Restaurantchef hat sich der Schauspieler und Moderator gründlich vorbereitet. "Ich habe über Monate eine richtige Ausbildung absolviert", erzählte er im Gespräch mit Bild. Ganz verschwindet sein bekanntes Gesicht aber nicht aus der Öffentlichkeit: In seinen Aachener Restaurants soll künftig ein eigener Thore-Schölermann-Burger auf der Speisekarte stehen. Damit verbindet Thore seine TV-Bekanntheit direkt mit seinem neuen Geschäft. Welche Zutaten die nach ihm benannte Kreation enthalten wird und wann sie erhältlich ist, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

Doch warum verabschiedet sich Thore aus der Unterhaltungsbranche? Der wichtigste Grund für den Wechsel sind für ihn planbarere Arbeitszeiten. Die neue Aufgabe soll ihm mehr Raum für das Familienleben lassen. Seit er eine Familie gegründet hat, haben sich für ihn die persönlichen Maßstäbe verschoben. Dann "verändern sich Sichtweisen und Prioritäten", erklärte er gegenüber dem Blatt. Ein reiner Schreibtischjob wartet in Aachen allerdings nicht auf ihn. Obwohl er als Chef die drei Filialen leitet, soll er nach den Vorgaben des Konzerns jede Woche einige Stunden selbst im laufenden Betrieb mit anpacken. Dazu gehört unter anderem der Einsatz an der Fritteuse. Der Schauspieler kennt damit nicht bloß die geschäftliche Seite seiner Filialen, sondern packt regelmäßig im Restaurantalltag mit an.

Bevor er in die Gastronomie wechselte, war Thore 13 Jahre lang das Gesicht von "The Voice Kids". Seit dem Start der Show im Jahr 2013 führte er durch die Sendung. Anfangs stand er dabei mit wechselnden Kolleginnen vor der Kamera. Ab der siebten Staffel moderierte er das Format dann dauerhaft gemeinsam mit Melissa Khalaj (37). Thores Karriere im Fernsehen begann allerdings schon lange vor der Castingshow. Nach seiner Schauspielausbildung auf Mallorca arbeitete er sowohl als Darsteller als auch als Moderator. Unter anderem präsentierte er das Boulevardmagazin "taff", die Musikshow "The Voice of Germany" und "Das verrückte Körperquiz". Mit der Leitung der drei McDonald's-Filialen schlägt er nun ein neues berufliches Kapitel außerhalb seiner bisherigen Fernsehformate auf.

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Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025

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Imago Thore Schölermann und Oliver Pocher bei der Wiedereröffnung einer McDonald’s-Filiale in Essen, 2025

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