Wer im neuen "Panem"-Abenteuer durch die Flure des Kapitols schlendert, befindet sich eigentlich mitten in Berlin. Warum Deutschland in "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" erneut als Kulisse für das dystopische Nordamerika dient, hat Regisseur Francis Lawrence (55) jetzt im Interview mit Filmstarts verraten. Für den Film, der seit dem 19. November in den deutschen Kinos läuft, richtete sich die Produktion erneut in der Hauptstadt ein. Dort arbeitete sie auch wieder mit der altbekannten deutschen Crew zusammen. Vor allem das Internationale Congress Centrum, kurz ICC, wurde mehrere Wochen lang in Beschlag genommen. In dem Gebäude entstanden unter anderem das Trainingszentrum, die Apartments und die Versammlungsräume der Tribute. Auch die Bühne, der Einweisungsraum, der Eingangsbereich und die Flure des Kapitols wurden dort umgesetzt. Laut Francis passte die markante Architektur perfekt zur Ästhetik der 1960er- und 1970er-Jahre, die den Look des Prequels prägt.

Berlin ist für den Filmemacher kein Neuland. Schon für die "Mockingjay"-Filme wich er in die Hauptstadt aus, weil es in Atlanta nicht mehr genug passende Kulissen für das Kapitol gab. Damals nutzte die Crew aber nur die Tunnel unter dem ICC und noch nicht die Innenräume. Für "The Ballad of Songbirds and Snakes" ließen sich Francis und der Berliner Szenenbildner Uli Hanisch vom Wiederaufbau der Stadt und Orten wie der Karl-Marx-Allee inspirieren. Der Brutalismus rückte in den Fokus. "Als es dann aber an diesen neuen Film hier ging, hatten wir plötzlich das Gefühl: 'Oh, jetzt haben wir die Gelegenheit, die andere Facette der Berliner Architektur zu erkunden!'", erklärte er gegenüber Filmstarts. In Berlin gebe es besonders viele Bauten, mit denen sich die düstere Welt von "Panem" glaubhaft darstellen lasse. Für das Industriegebiet von Distrikt 12 kehrte das Team nach Duisburg, Düsseldorf und in die Region Köln zurück.

Neben den deutschen Drehorten gab es noch ein anderes Wiedersehen: Jennifer Lawrence (36), Josh Hutcherson (34) und Woody Harrelson (65) schlüpften für den neuen Film erneut in ihre Rollen als Katniss, Peeta und Haymitch. Mit dem Trio verbindet Francis nach den gemeinsamen Projekten ein enges Verhältnis. Vor allem mit Jennifer stand er regelmäßig in Kontakt. Das eigentliche Wiedersehen fand aber nicht am Set statt, sondern in der Hotelbar. Dort tranken Jennifer und Josh gerade ein Bier, als der Regisseur, noch in seiner Regenkleidung, dazustieß. Kurz darauf gesellten sich auch Produzent, Kamerateam, Tonmann und Standfotograf dazu. Am Ende saßen laut Francis rund 40 Menschen beisammen, die schon seit Jennifers 20. Lebensjahr gemeinsam an den "Panem"-Filmen gearbeitet hatten. "Das war der wirklich besondere Moment. Der Drehtag selbst hat Spaß gemacht, aber diese Wiedersehensrunde, in der alle wieder zusammenkamen, war einfach schön", schwärmte er gegenüber Filmstarts.

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Action Press Francis Lawrence 2023

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Imago Das Internationale Congress Centrum ICC am Messedamm im Berliner Ortsteil Westend

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