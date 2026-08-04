Unerwartete Wendung: Thore Schölermann findet Blut im Auto

Thore Schölermann (41) hat im Kölner Süden einen echten Schockmoment erlebt: Als der Moderator am Morgen zu seinem Auto kam, entdeckte er Blutspuren im Innenraum seines Wagens. Auf Instagram schilderte er, dass sich offenbar in der Nacht ein schwer verletzter Mann in sein Fahrzeug gesetzt habe: "Da hat sich wohl jemand sehr schwer verletzt und bei uns ins Auto gesetzt." Zunächst ging es für Thore vor allem um die Frage, wer die unbekannte Person ist und ob sie dringend Hilfe braucht. Kurz darauf rückten Polizei, Feuerwehr, Suchhund und sogar eine Drohne an, um nach dem Verletzten zu suchen.

Im Laufe des Tages nahm der rätselhafte Fall dann jedoch eine unerwartete Wendung. Wie Thore ebenfalls in seiner Instagram-Story erklärte, habe sich der erste Eindruck offenbar nicht bestätigt. Statt eines Unglücksfalls stand plötzlich der Verdacht im Raum, dass der Mann in der Nacht in der Nachbarschaft mehrere Autos aufgebrochen habe: "Heute Morgen haben wir uns noch Sorgen gemacht und dachten, da müssten wir jemandem helfen. Und jetzt kommt's nämlich: Der ist hier ein paar Straßen weiter in Autos eingebrochen, hat da Sachen kaputt gemacht, ist bei uns in die Autos reingegangen und hat sich dabei anscheinend verletzt."

Besonders bitter für den Schauspieler: Er räumte offen ein, den Wagen selbst nicht abgeschlossen zu haben: "Mein Fehler, absolut keine Frage." Gleichzeitig betonte er aber auch, dass er sich seine grundsätzliche Sorglosigkeit nicht nehmen lassen wolle. Für ihn und seine Familie dürfte der Vorfall trotzdem ein mulmiges Gefühl hinterlassen haben, denn aus der anfänglichen Sorge um einen verletzten Unbekannten wurde am Ende die Erkenntnis, selbst betroffen zu sein.

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Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

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Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025

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