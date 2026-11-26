König Frederik X. (58) hat am Dienstag eine überraschende Reise ins Ausland unternommen. Der dänische Monarch flog nach Lettland, um die Soldaten seines Landes zu besuchen, die dort stationiert sind. Sie sind im Rahmen der NATO-Truppen an der östlichen Flanke des Bündnisses im Einsatz. Der Termin war bis zuletzt geheim geblieben: Im offiziellen Kalender des Königshauses fand sich vorab kein Hinweis auf den Auslandsaufenthalt. Auch ein vorübergehender Regentenwechsel wurde nicht mitgeteilt.

Öffentlich wurde Frederiks Aufenthalt außerhalb Dänemarks erst, als das Königshaus Bilder des Besuchs auf Instagram teilte. "Am Dienstag besuchte Seine Majestät der König die dänischen Soldaten, die als Teil der NATO-Truppen an der östlichen Flanke des Bündnisses in Lettland stationiert sind. Auch der Verteidigungsminister und der Chef der Streitkräfte nahmen an dem Besuch teil", teilte der Palast mit. Erst danach trug der Hof den Termin nachträglich in den offiziellen Kalender ein. Ganz allein war der König bei seinem Truppenbesuch nicht unterwegs: Ihn begleiteten der dänische Verteidigungsminister sowie der Chef der Streitkräfte.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Herbst, dass Frederik sich im Ausland aufhielt. Bereits Ende Oktober hatte der Royal seine Aufgaben für zwei Tage vorübergehend abgegeben. Wohin er gereist war, gab der Hof nicht bekannt. Kronprinz Christian übernahm deshalb vom 23. bis einschließlich 24. Oktober als Regent die Amtsgeschäfte seines Vaters. Auch Königin Mary (54) nahm an diesen beiden Tagen keine öffentlichen Termine wahr. Ob sie ihren Mann auf seiner Reise begleitete, wurde allerdings nicht bekannt. Während Christian damals offiziell die Regentschaft innehatte, musste er diesmal aber keine formelle Rolle übernehmen. Denn sein Vater war bereits am Abend desselben Tages wieder zurück in Dänemark.

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