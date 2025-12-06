Neue Werwolfserie für alle "Teen Wolf"-Liebhaber auf RTL+

Teen Wolf-Fans können sich freuen: Mit der britischen Serie "Wolfblood" erwacht nun ein übernatürliches Highschool-Drama rund um Werwölfe auf RTL+ zu neuem Leben. Die 2012 gestartete Produktion bietet laut Serienjunkies fünf mitreißende Staffeln voller Spannung, Action und emotionaler Momente. Im Zentrum steht die 14-jährige Maddy Smith, die tagsüber den ganz normalen Schulalltag meistert, nachts jedoch als "Wolfblood" außergewöhnliche Kräfte entfaltet. Gemeinsam mit ihrer Familie versucht sie, ihre wahre Natur vor der Außenwelt zu verbergen.

Doch ihr sorgfältig gehütetes Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der mysteriöse Rhydian Morris an ihrer Schule auftaucht. Auch er ist ein "Wolfblood", allerdings ohne jede Verbindung zu seiner Herkunft. Zwischen Maddy und Rhydian entsteht eine intensive Bindung, während sie gemeinsam Gefahren trotzen, Geheimnisse wahren und die Herausforderungen der Pubertät meistern. Im Gegensatz zu Serien wie Vampire Diaries oder Buffy setzt "Wolfblood" laut Serienjunkies den Fokus konsequent auf das Thema Werwölfe – Vampire und Hexen sucht man vergebens.

Mit einer cleveren Mischung aus Fantasy, Mystery und Coming-of-Age-Elementen spricht die Serie sowohl Teenager als auch Erwachsene an. In den Hauptrollen glänzen Aimee Kelly als die mutige und einfühlsame Maddy Smith sowie Bobby Lockwood als geheimnisvoller Rhydian Morris, deren Dynamik das Herzstück der Serie bildet. Fans von übernatürlichen Dramen, die sowohl Spannung als auch berührende Momente lieben, sollten sich diese Serie definitiv nicht entgehen lassen. Auf RTL+ können die Zuschauer nun die gesamte packende Geschichte von "Wolfblood" erleben.

Anzeige Anzeige

Imago "Teen Wolf" Staffel 1

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Dylan O'Brien und Tyler Posey in "Teen Wolf", Staffel drei

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Ian Somerhalder, Nina Dobrev und Paul Wesley in "The Vampire Diaries"

Anzeige