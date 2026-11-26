Max Verstappen (29) hat sich auf den Großen Preis von Las Vegas auf ziemlich ungewöhnliche Weise vorbereitet und das Rennen trotzdem gewonnen. Nach eigenen Angaben verbrachte der Red-Bull-Pilot an dem Rennwochenende ganze 40 Stunden mit dem neuen Videospiel "GTA VI". Das erzählte er jetzt in einem Gaming-Livestream, über den unter anderem die Welt berichtete. Ausbremsen ließ sich der viermalige Weltmeister von seinem Zockermarathon nicht: Er startete von der Pole-Position und überquerte am Ende als Erster die Ziellinie. Nach dem Rennen folgte noch ein weiterer kurioser Moment: Hollywoodstar Keanu Reeves (62) chauffierte ihn in einem offenen Luxuswagen zur Siegerehrung vor dem Hotelcasino Bellagio. Damit bekam das ohnehin außergewöhnliche Wochenende noch einen filmreifen Abschluss. Max zeigte sich von dem gesamten Ablauf beeindruckt und erklärte gegenüber der Welt: "Verrückt, wirklich surreal. So was habe ich in der Formel 1 auch noch nicht erlebt."

"40 Stunden. Ich habe in Las Vegas viel am Abend und am Morgen gespielt", verriet Max wenige Tage nach seinem Sieg in dem Stream. Als Grund nannte er, dass er sich während seines Aufenthalts überwiegend drinnen aufgehalten habe: "Ich kann ja auch nicht rausgehen und einfach rumlaufen." Die Veröffentlichung von GTA VI fiel genau in die Woche des Rennens: Das Spiel war am 19. November erschienen. Der Rennfahrer hatte es bereits vorab heruntergeladen und wollte mit dem Spielen nicht bis nach dem Grand Prix warten. Auf der Strecke blieb seine Konzentration dennoch erhalten: In einem spektakulären Rennen mit mehr als 30 Führungswechseln setzte sich Max gegen Lando Norris und Oscar Piastri durch. Für den Red-Bull-Star war es bereits der dritte Sieg in Las Vegas innerhalb von vier Jahren.

Max spielt auch abseits der Rennstrecke. Pausen nutzt der Niederländer gerne zum Zocken. Neben seinem Job bei Red Bull unterstützt Max außerdem sein eigenes Sim-Racing-Team, eine Mannschaft für virtuelle Autorennen, und konnte bei virtuellen Autorennen bereits Erfolge feiern. Dabei spielt er nicht nur Rennsimulationen. Aus seinen öffentlichen Streams ist bekannt, dass er unter anderem auch Minecraft, Call of Duty und Spiele aus der FIFA-Reihe zockt. Mit seiner Begeisterung für GTA VI war Max ebenfalls nicht allein. Laut Sony spielten zum Start 39 Millionen Spielerinnen und Spieler den neuen Teil der Reihe. Der mit Spannung erwartete Titel löste direkt nach seiner Veröffentlichung einen enormen Ansturm aus. Damit erzielte das Videospiel den bis dahin größten Launch in der Geschichte der PlayStation.

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Getty Images Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister

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Getty Images Max Verstappen, August 2025

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