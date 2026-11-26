In der Sachsenklinik wird es für eine Familie richtig ernst: In Folge 1157 von In aller Freundschaft kämpfen Wenke Trab und ihre Tochter Lotta gleichzeitig mit schweren gesundheitlichen Problemen. Wenke hat schon seit Wochen Schmerzen und ihr Bein ist stark geschwollen. Bei einer Untersuchung entdecken die Ärzte eine Raumforderung, die schnell operiert werden muss. Ob diese gut- oder bösartig ist, steht zunächst noch nicht fest. Doch die alleinerziehende Mutter befürchtet sofort, an Krebs erkrankt zu sein.

Dabei treibt sie vor allem die Frage um, wer sich im schlimmsten Fall um ihre kranke Tochter kümmern könnte. Lotta wird wegen einer Post-Covid-Erkrankung ohnehin regelmäßig in der Klinik behandelt. Die Sorge um ihre Mutter trifft sie mit voller Wucht. Der ungewisse Befund versetzt sie so sehr in Panik, dass sie keine Luft mehr bekommt. Die junge Patientin muss deshalb auf die Intensivstation verlegt werden.

Dabei hatten die Mediziner bei Wenke zunächst etwas anderes im Verdacht: eine tiefe Beinvenenthrombose. Die Untersuchungen widerlegen diesen Verdacht jedoch und bringen stattdessen die beunruhigende Raumforderung ans Licht. Eine rasche Operation soll Klarheit schaffen, ob tatsächlich eine Krebserkrankung vorliegt. Wenke steht ohnehin schon unter großem Druck. Sie zieht Lotta allein groß und versucht, neben Job und Erziehung alle Behandlungen ihrer Tochter möglich zu machen. Regelmäßige Apheresebehandlungen, bei denen Lottas Blut gereinigt wird, sollen deren körperlichen Zustand verbessern. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für die Apherese nicht. Deshalb zahlt Wenke die Therapie aus eigener Tasche, was sie finanziell zusätzlich stark belastet.

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MDR / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Cast

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Imago Nadja Bobyleva beim ARD-Degeto-Empfang auf dem Filmfest München am 28. Juni 2019

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