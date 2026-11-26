Norman Langen (41) nimmt beim Thema Geld im Showgeschäft kein Blatt vor den Mund. Bei "Schlager @ AIDA" an Bord der AIDAperla hat der Schlagersänger jetzt im Interview mit RTL offen über Gagen gesprochen, die aus seiner Sicht längst jedes Maß verloren haben. Außerdem ging es darum, wie schnell man mit wachsendem Erfolg abheben kann. Manche Honorarforderungen seiner Kollegen hält er für "total überzogen". Vor allem bei fünfstelligen Beträgen kommen ihm Zweifel: "Wenn man natürlich jenseits der 10.000, 20.000 geht, dann frage ich mich: Mit welcher Berechtigung ist das?" Um selbst nicht abzuheben, umgibt sich der ehemalige DSDS-Teilnehmer ganz bewusst mit den richtigen Leuten. Schmeichler und Jasager haben in seinem Kreis nichts verloren. Stattdessen verlässt er sich auf enge Vertraute, die kein Blatt vor den Mund nehmen und ihm auch einmal ehrlich die Meinung sagen. Seine Warnung an die Branche fällt deutlich aus: "Die ganzen Speichellecker um einen herum, die bringen dich nicht weiter."

Seine Haltung begründet Norman mit seinem Leben vor dem großen Durchbruch. Damals verdiente er sein Geld als Betreuer für Demenzerkrankte und begleitete Sterbende auf ihrem letzten Weg. "Wenn ich jetzt mal 15 Jahre zurückdenke, als ich noch Betreuer für Demenzerkrankte war und Sterbebegleiter, was ich buckeln musste und was ich für Schichten geschoben habe, um irgendwie meine Miete zu bezahlen", erinnerte er sich gegenüber dem Sender. Mit seiner eigenen Bezahlung ist der Musiker heute absolut zufrieden, wie er klarstellt. Doch bei Summen von über 10.000 oder 20.000 Euro hört für ihn das Verständnis auf. Die Schuld daran gibt er allerdings nicht allein den Interpreten: Oft seien es die Managements, die die Gagen künstlich nach oben schrauben. Für Norman, der im Jahr 2024 zum zweiten Mal Vater geworden ist, ist der Bogen spätestens dann überspannt, wenn Vereine und Event-Organisatoren sich solche Auftritte einfach nicht mehr leisten können. Der Moderator von "Meine Schlagerliebe" fordert deshalb, wieder den Boden unter den Füßen zu spüren.

Um selbst auf dem Teppich zu bleiben, nimmt der Familienvater zu seinen Konzerten wann immer möglich vertraute Gesichter mit. Mit dabei sind oft seine Frau, sein Vater, sein Schwager oder langjährige berufliche Weggefährten. Blinden Applaus für jeden einzelnen Auftritt verlangt er von ihnen jedoch nicht – im Gegenteil: Er wünscht sich eine ehrliche Rückmeldung darüber, was gelungen ist und wo es noch hakt. Er brauche Menschen, die ihm bei Bedarf auch mal "den Kopf waschen", erklärte er RTL. Eine besondere Rolle spielt dabei sein Vater, der Normans Weg von Anfang an begleitet. 2011 fuhr er seinen Sohn zum DSDS-Casting nach Köln, weil der Sänger seinen Führerschein erst spät gemacht hatte. Kurz vor dem Vorsingen gab er ihm einen folgenreichen Tipp: "Sing doch mal einen Schlager." Norman hörte auf ihn und wurde als erster männlicher Schlagersänger der Castingshow einem Millionenpublikum bekannt. Den entscheidenden Anstoß dafür schreibt er bis heute seinem Vater zu.

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Imago Norman Langen beim SchlagerOlymp, Mai 2026

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Imago Norman Langen beim WAZ-Schlagerherz auf Crange am 6. August 2025

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