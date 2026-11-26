Gibt es eine neue Liebe im Leben von Michael Schüler (29)? Der Realitystar und Ballermannsänger hat jetzt durchblicken lassen, dass es aktuell einen besonderen Menschen in seinem Privatleben gibt. Bei der Hype Fight Night sprach er im Promiflash-Interview über sein Liebesleben. Dabei gab er sich zunächst eher zurückhaltend. Ganz verschweigen wollte er sein Glück aber nicht: "Das ist ein privates Ding – aber man kann schon sagen, dass ich jemanden habe, der mich glücklich macht." Wer die Person ist, die ihn so glücklich macht, verriet er allerdings nicht. Auch auf die Frage, ob die beiden bereits offiziell ein Paar sind, gab es keine Antwort. Weitere Einzelheiten behält der Musiker ganz bewusst für sich und lässt damit reichlich Raum für neugierige Fragen.

Zu dem kleinen Liebesgeständnis kommt es, als Michael im Interview über den Umgang mit weiblichen Fans bei seinen Auftritten spricht. Der 29-Jährige stellte dabei klar, dass er sich bei seinen Auftritten grundsätzlich nicht auf Flirts einlässt. Einen Grund dafür sieht er darin, dass er und die feiernden Besucherinnen unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinandertreffen. "Ich nüchtern, die besoffen. Das geht schon auch erst mal gar nicht", erklärte er. Außerdem sei er bei solchen Veranstaltungen nicht als Gast vor Ort, sondern als Künstler. Deshalb achte er darauf, eine gewisse Distanz zu seinen Fans zu wahren. Doch auch abgesehen davon habe er momentan kein Interesse daran, neue Frauen kennenzulernen. Den Grund dafür liefert er direkt mit. "Zudem bin ich jetzt auch nicht interessiert, da jemanden kennenzulernen, weil ich schon auch selbst glücklich bin", stellt der Realitystar klar.

Schon vor einem Jahr hatte Michael sein Liebesleben lieber aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Damals hatte er gerade als Partysänger am Ballermann Fuß gefasst und im Promiflash-Interview klargemacht: "Ich will eigentlich mein Privatleben auch privat halten. Es ist schon so, dass ich sehr vorsichtig bin, was das betrifft." Auch neue Bekanntschaften standen für ihn nicht auf dem Programm. "Ich habe jetzt, um es mal direkt zu sagen, kein Interesse, irgendjemanden kennenzulernen", erklärte er damals. Dabei hatte es nach seinen Auftritten durchaus Annäherungsversuche gegeben. Michael hatte seinen Fokus allerdings auf die Arbeit gelegt. "Es gibt natürlich das eine oder andere Angebot nach dem Auftritt, aber im Grunde ist es mittlerweile so, dass ich nach dem Auftritt wieder zu Hause in der Arbeitswelt bin", hatte er betont. Für Romanzen war in seinem durchgeplanten Alltag damals nach eigener Aussage kein Platz gewesen.

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Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

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Instagram / micha_schue Micha Schüler, Stimmungssänger

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