Menowin Fröhlich zeigt erstmals seine neugeborene Tochter

Babyglück bei Menowin Fröhlich (38): Nur wenige Tage nach der Geburt teilt der Sänger jetzt erstmals ein Foto seiner neugeborenen Tochter Mavie Soleyn. Exklusiv bei RTL ist zu sehen, wie der DSDS-Sieger die Kleine liebevoll im Arm hält und überglücklich in die Kamera lächelt. Mavie kam am 16. Juli etwas früher als erwartet zur Welt, wie der Musiker im Interview verrät. Für seine Partnerin Ronja ist sie das erste Kind, für den Sänger bereits das neunte.

"Ich bin glücklich, dass sie gesund ist. Wir haben uns schon immer ein gemeinsames Kind gewünscht und unser Wunsch ist in Erfüllung gegangen", erzählt Menowin gegenüber RTL. Die Geburt seiner Tochter markiere für ihn den Beginn eines "komplett neuen Lebens". Das Wichtigste sei für ihn gewesen, dass Mutter und Kind wohlauf sind. Obwohl Mavie mit einem Geburtsgewicht von 2.400 Gramm etwas früher als geplant zur Welt kam – ursprünglich war die Geburt erst für August vorgesehen –, geht es beiden gut.

In den vergangenen Monaten hat sich für Menowin ohnehin vieles verändert. Nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" sprach der Musiker bereits offen darüber, wie wichtig ihm seine Familie ist. Dabei verriet er, dass sein großer Wunsch sei, eines Tages möglichst alle seine neun Kinder unter einem Dach vereinen zu können. Mit der Geburt ihrer Tochter beginnt für Menowin und Ronja nun also ein ganz neues Kapitel. Ob der Sänger seine Fans schon bald an weiteren Momenten aus seinem Familienleben teilhaben lässt, bleibt abzuwarten.

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

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Imago Menowin Fröhlich feiert mit Ronja Lehmann seinen Sieg im DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin, 2025