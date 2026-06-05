Froh, überlebt zu haben: Sarah Knappik weint bei KDRS

Man hatte sich den Weg zum Finale von Kampf der RealityAllstars auf Phuket so schön ausgemalt: In der mit Spannung erwarteten letzten Folge, die am 10. Juni bei RTL2 läuft, sollten die verbliebenen Promis als menschliche Bowlingkugeln über eine Rutschbahn jagen. Doch für Sarah Knappik (39) entpuppte sich die sportliche Herausforderung als absolutes Horrorszenario. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin brach wiederholt in Tränen aus und beklagte lautstark, dass die Produktion die Gefahr des Spiels massiv unterschätze. "Ich bin froh, dass ich gewisse Dinge überlebt habe. Es sind auch Leute schon schwer verletzt gewesen nach gewissen Dingen in Formaten", schluchzte sie in die thailändische Abendluft und betonte, vor Drehbeginn extra ein Attest eingereicht zu haben, das sie von derartigen Spielen entbinde.

Dabei schien der kollektive Geduldsfaden im Camp bereits vor der sportlichen Challenge gefährlich dünn geworden zu sein. Eine vorausgegangene Nachtwache, bei der die Stars zwecks angeblicher Sicherung des Sendebetriebs stundenlang eine Fake-Satellitenschüssel gen Himmel stemmen mussten, hatte die Gemüter erhitzt. Während die Kollegen brav in Zweierschichten schufteten, verabschiedete sich Sarah vorzeitig ins Reich der Träume. Als sie dann beim Gruppenspiel mit Verweis auf ihre große Angst und ein ärztliches Attest nur auf den Knien über die Bahn rutschte, war es mit der thailändischen Gelassenheit endgültig vorbei: Reality-Ikone Kader Loth (53) stellte die Blondine vor laufender Kamera zur Rede und fuhr sie an, Sarah habe schlicht das Prinzip des Spiels nicht begriffen.

Sarahs großer Vorsicht wohnte allerdings eine gewisse Historie inne: Ex-Mitstreiterin Elena Miras (34) hatte die Show zuvor bereits wegen einer reaktivierten Rückenverletzung unfreiwillig verlassen müssen. Trotz des Tränen-Dramas und akuter Boykott-Stimmung schaffte Sarah am Ende das schier Unmögliche und zog zusammen mit Kate Merlan (39) und Sam Dylan (35) in das finale Dreiergespann ein. Ob das anstehende Finale nun von sportlichem Ehrgeiz oder weiteren harten Grenzerfahrungen geprägt sein wird, entscheidet sich – zumindest für alle Fans, die die Show im linearen TV verfolgen – am 10. Juni.

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Imago Sarah Knappik bei den Reality Awards in Bonn im April 2026

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RTLZWEI KDRS-Allstars nach Sarah Knappiks Ankunft, 2026

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Instagram / sarahknappik Sarah Knappik und Heidi Klum, Juni 2025