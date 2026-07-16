Fieser Biss setzt Sarah Knappik tagelang außer Gefecht

In Berlin erlebt Sarah Knappik (39) aktuell ein echtes Kriebelmücken-Drama: Ein winziger Insektenbiss hat die Reality-TV-Bekanntheit komplett aus dem Alltag gerissen. Statt Sommerlaune herrschen seit fast einer Woche Schmerzen, Schwellung und Sorgen um ihren rechten Fuß. Gegenüber RTL berichtet die frühere Dschungelcamp-Kandidatin, dass sich die Verletzung innerhalb weniger Tage dramatisch verschlimmert habe. Der Biss, der zunächst wie ein harmloser Stich wirkte, hat sich zu einer heftig entzündeten Wunde an der Fußsohle entwickelt, die sie seit sechs Tagen lahmlegt und sie sogar zu Hause ausbremst.

Denn der kleine Angreifer hatte es offenbar in sich: Sarahs Fuß ist massiv angeschwollen, die Haut brennt und spannt. Auf Instagram und gegenüber RTL schildert die TV-Bekanntheit ausführlich, wie sehr sie der Biss mitnimmt: "Heute bin ich an Tag sechs, habe immer noch Schmerzen. Es tut noch weh, mein Fuß fühlt sich zwischendurch an, als wäre er eingeschlafen. Da ist noch eine Blase drauf, wenn sie aufgeht, können die Bakterien tief in den Fuß eindringen. Ich kann keine Schuhe tragen, weder offen noch geschlossen und muss die ganze Zeit desinfizieren", erklärt sie. Hautärztin Ina Schulze beschreibt bei RTL, warum solche Bisse so tückisch sind: Die Kriebelmücke sticht nicht wie eine "normale" Mücke, sondern beißt die Haut auf und hinterlässt eine offene Stelle. Wer dann kratzt, bietet Keimen eine ideale Eintrittspforte, was schnell zu einer schmerzhaften Entzündung führen kann.

Für Sarah bedeutet der Zwischenfall nun vor allem: Schonung, Kühlen und geduldig abwarten, bis die starke Schwellung wieder abklingt. Die Realitydarstellerin ist es gewohnt, sich Herausforderungen zu stellen – ob im Dschungelcamp oder in anderen TV-Formaten –, doch diesmal zwingt sie ein unscheinbarer Insektenbiss zur Pause. Privat teilt Sarah immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit ihren Followern und zeigt, wie wichtig ihr ein bodenständiges Leben abseits des Showtrubels ist. Auch jetzt nimmt sie ihre Community mit durch diese ungeplante Zwangsauszeit und macht deutlich, wie schnell ein scheinbar kleiner Stich große Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben kann.

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Imago Sarah Knappik bei den Reality Awards in Bonn im April 2026

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Instagram / DIRC-b6i4aC Sarah Knappik, TV-Star

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Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, Januar 2025