Michael Verhoeven ist Senta Bergers großes Geschenk

Senta Berger (85) feiert heute ihren 85. Geburtstag und blickt dabei auf ein Leben zurück, das von Erfolg, Glamour und vor allem einer großen Liebe geprägt ist. Die Schauspielerin steht noch immer vor der Kamera und wurde nun für ihre Rolle in der Tragikomödie "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" für den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin nominiert. Bei dem Film führte ihr Sohn Simon Verhoeven (53) Regie, wie Kurier.at berichtet. Doch das schönste Geschenk ihres Lebens war nicht der berufliche Erfolg, wie sie nun der dpa in München verriet, sondern: "Michael, natürlich!"

Senta lernte ihren Mann Michael Verhoeven (†85) laut Kurier.at im Jahr 1963 am Set von "Jack und Jenny" kennen. Damals war der drei Jahre ältere Mediziner, der nebenbei schauspielerte, ihr Filmpartner, und ein gemeinsamer Filmkuss wurde zum Beginn einer lebenslangen Liebesgeschichte. "Er hat es ja auch so empfunden, dass es ein unglaublicher, glücklicher Zufall war, dass wir uns überhaupt begegnet sind", erinnert sich die Schauspielerin gegenüber der dpa. "Es hätte ja auch ganz anders sein können." Senta erklärt, dass es zwischen ihnen auch bei einem flüchtigen Flirt hätte bleiben können, doch es kam anders. "Wir haben schon beide gespürt, da passiert jetzt etwas Großes zwischen uns."

1966 gaben sich Senta und Michael schließlich das Ja-Wort und wenig später wurde ihr gemeinsames Glück mit der Geburt ihrer Söhne Simon und Luca komplett. Ihre Ehe galt über Jahrzehnte hinweg als besonders harmonisch und blieb bis zuletzt frei von Skandalen. Im April 2024 verstarb Michael Verhoeven und Senta blickt heute mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück: "Das Vertrauen, das wir zueinander gehabt haben, das war sehr groß. Das hat uns beide getragen." Mit der Bestseller-Verfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" beginnt für die Schauspielerin nun ein neues Kapitel.

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Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2021

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Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger posieren mit ihrem Sohn Simon, November 2015

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