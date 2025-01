Termin für neue "Too Hot To Handle: Germany"-Staffel steht

Spannende Neuigkeiten für Fans von Too Hot To Handle: Germany: Die zweite Staffel der beliebten Datingshow lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wie Netflix in einem offiziellen Instagram-Post verkündet, geht das Format bereits im kommenden Monat in die nächste Runde. "Entschuldigung, aber hat hier jemand die Heizung auf 30.000 gestellt?", lautet es verheißungsvoll unter dem Beitrag. Dabei lüftet der Streamingdienst endlich das Geheimnis: Der Starttermin für die Fortsetzung fällt auf den 18. Februar.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf eine bunte Mischung aus attraktiven Singles freuen. In der Show trifft eine Gruppe von flirtgierigen Singles in einer paradiesischen Villa aufeinander, um sich gemeinsam zu vergnügen. Allerdings gibt es einen Haken: Die Kandidaten müssen auf körperliche Annäherung inklusive Sex verzichten, um am Ende den satten Hauptpreis von 200.000 Euro zu gewinnen. Kommt es zu Regelverstößen, wird die Höhe der Gewinnsumme gekürzt. Ziel der Sendung ist es, eine tiefgründige Bindung mit einem anderen Teilnehmer aufzubauen – dann stehen die Chancen auf das Preisgeld gut.

Auf die Fortsetzung von "Too Hot To Handle: Germany" mussten Fans ganz schön lange warten – immerhin wurde die erste Staffel bereits im Februar 2023 auf Netflix ausgestrahlt. Umso größer ist nun entsprechend die Vorfreude bei den Zuschauern. "Oh mein Gott, endlich", "Das wird witzig" oder "Das wird wild", lauten nur einige der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte auf Social Media.

"Too Hot To Handle: Germany"-Cast 2023

Fabio, Stella und Tobias bei "Too Hot To Handle: Germany"

