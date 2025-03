Diese "Too Hot To Handle"-Beauty möchte gern bald heiraten

Es hat auf den Bildschirmen von Netflix gefunkt: Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch sind nach ihrem Kennenlernen in der zweiten Staffel der Reality-Show Too Hot to Handle: Germany auch im echten Leben ein Liebespaar. Seit dem 27. März 2024 sind die beiden offiziell zusammen, erwähnt Brenda stolz gegenüber Bild. Der Start ihrer Beziehung war filmreif: Laurenz machte der Kölnerin mit kenianischen Wurzeln an einem See einen romantischen Antrag – inklusive Feuerwerk und voller Inszenierung. "Er hat mich gefragt, ob ich seine Freundin sein will", schwärmt Brenda über den Moment. Nun, 15 Monate nach Beginn ihrer Liebe, träumt die temperamentvolle TV-Schönheit bereits von einer glamourösen Hochzeit.

Das Paar, das aktuell in einer kleinen Wohnung in Köln lebt, schmiedet große Pläne. Vor allem beruflich wollen die beiden durchstarten und hoffen auf gemeinsame Reality-TV-Projekte. "Am liebsten wäre mir natürlich ein Format, in dem wir zusammen auftreten, weil ich mir nicht vorstellen kann, einen Monat getrennt zu sein", gesteht Brenda. Laurenz hat sich nach der Show erst einmal auf seine öffentliche Bekanntheit konzentriert und seine Karriere im Straßenbau pausiert. Das Ersparte aus seinem vorherigen Beruf sorgt vorerst für die finanzielle Sicherheit der beiden, während sie die wachsenden Anfragen aus der TV-Welt sondieren.

Doch nicht nur die Karriere ist Gesprächsthema. Brenda träumt von einer pompösen Verlobung – und von einem Leben als "Reality-TV-Prinzessin". "Wenn die Verlobung nicht glamourös ist, sage ich Nein", sagt sie mit einem Augenzwinkern und stellt klar, dass sie hohe Erwartungen hat. Laurenz seufzt: "Da muss ich richtig Geld in die Hand nehmen." Obwohl Kinder für Brenda ein Wunschthema sind, hat sie diesen Plan zugunsten ihrer TV-Karriere verschoben. Zwei Jahre Pause für Schwangerschaft und Stillzeit könne sie sich derzeit nicht leisten, sagt sie: "Ich will meinen Traum verfolgen." Ob der nächste Schritt der beiden vielleicht bald live im Fernsehen zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / brenda_bkn Brenda, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Instagram / brenda_bkn Brenda, Reality-TV-Bekanntheit

