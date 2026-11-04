Alte Szenen: Stella Stegmann findet THTH-Auftritt "peinlich"

Stella Stegmann (29) wird bei einem gemütlichen Fernsehabend plötzlich ganz verlegen. Am Dienstagabend machte es sich der Realitystar mit zwei Freundinnen auf dem Sofa gemütlich. Doch statt eines neuen Films läuft ausgerechnet eine ältere YouTube-Reaction, in der Stella auf ihren eigenen Auftritt bei Too Hot To Handle: Germany zurückblickt. Das zeigte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Das Wiedersehen mit den damaligen Szenen sorgt bei der 29-Jährigen und ihren Begleiterinnen sofort für Gelächter. Während Stella mal verschmitzt in die Kamera lächelt, lehnt sie sich im nächsten Moment peinlich berührt zu ihrer Sitznachbarin hinüber. Wie unangenehm ihr die Aufnahmen inzwischen sind, bringt Stella in der Story unmissverständlich auf den Punkt: "Es ist auf jeden Fall cringe." Ganz offensichtlich sind ihr die Bilder von damals heute eher unangenehm.

Über den Fernseher flimmern dabei Ausschnitte aus der Datingshow. Zu sehen sind unter anderem Kandidaten in Badekleidung, ein tätowierter Mann mit schwarzer Kappe und die eingeblendete Gewinnsumme von 200.000 Euro. In einem kleinen Fenster läuft parallel Stellas damalige Reaction auf die Szenen. Nicht nur der Realitystar selbst scheint sich über die früheren Bilder zu amüsieren. Auch ihre beiden Begleiterinnen haben sichtlich Spaß an dem Rückblick: Gemeinsam lachen die drei Frauen über die früheren Bilder. Obwohl Stella das alte Video inzwischen eher unangenehm findet, macht sie ihre Follower noch einmal darauf aufmerksam. Sie verweist in ihrer Story auf den alten Clip und schreibt dazu: "Also, ich finde es eher peinlich, aber falls ihr nostalgisch werden wollt, gönnt es euch, hahaha." Damit können sich ihre Fans selbst noch einmal ein Bild von Stellas damaliger Reaktion auf ihren Auftritt in der Datingshow machen.

Bei dem Clip handelt es sich Stella zufolge um ihr erfolgreichstes YouTube-Video. Darin reagiert sie auf ihren eigenen Auftritt bei "Too Hot To Handle: Germany" und kommentiert, was sie selbst in der Show erlebt hat. Der erneute Blick darauf fand nun in ganz privater Runde statt. Die Stimmung wirkt dabei trotz Stellas Verlegenheit locker und vertraut: In einem schwach beleuchteten Wohnzimmer sitzt sie zwischen ihren beiden Freundinnen auf einem Sofa. Im Laufe des Clips lehnt sie sich immer wieder vertraut an eine der beiden Frauen. Ihre Blicke, ihr Lachen und das wiederholte Ausweichen zur Seite zeigen jedoch, dass ihr die alten Szenen aus der Datingshow heute durchaus unangenehm sind.

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