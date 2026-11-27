Derek Hough (41) macht sich wegen der lebensgefährlichen Hirnblutung seiner Frau Hayley Erbert während ihrer gemeinsamen Tour im Jahr 2023 starke Vorwürfe. In der Dokumentation "The Symphony of Dance" schildert der Tänzer, wie ihn der medizinische Notfall belastete, weil Hayley ausgerechnet auf der Bühne und in seinen Armen zusammenbrach. Immer wieder habe er darüber nachgedacht, ob er sie bei einer Bewegung zu kräftig gedreht oder zu stark belastet habe. "Ich empfand enorme Schuld und Scham darüber, dass das passiert ist, während sie in meinen Armen lag", verrät Derek in der Doku. Als Tanz- und Lebenspartner habe er sich für Hayleys Sicherheit verantwortlich gefühlt. Zeitweise habe er deshalb sogar erwogen, das Tanzen aufzugeben.

Der medizinische Notfall hatte mit einem Zusammenstoß begonnen: Zu Beginn einer Show prallten Derek und Hayley bei einer schnellen Bewegung mit den Köpfen aneinander. Später bekam die Tänzerin auf der rechten Seite starke Kopfschmerzen, setzte ihren Auftritt aber dennoch fort. Erst danach brach sie zusammen und lag laut Derek krampfend auf dem Boden. Wegen eines Hämatoms wurde Hayley umgehend am Schädel operiert. Einige Wochen später folgte ein weiterer Eingriff, bei dem ein zuvor entfernter Teil der Schädeldecke wieder eingesetzt wurde. Hayley erklärt in "The Symphony of Dance", ihr Mann habe sich wochenlang gequält.

Schon einige Monate zuvor hatte Derek öffentlich über die schwere Zeit gesprochen. Bei seiner Show "Symphony of Dance: Encore" in Las Vegas erinnerte er laut Just Jared an die Angst um Hayley, die dort wieder mit ihm auf der Bühne stand. "Die vergangenen Jahre brachten einige der größten Höhepunkte, aber auch einige der tiefsten Tiefpunkte mit sich", sagte er dem Publikum. Ein Arzt hatte ihn damals darauf vorbereitet, dass seine Frau womöglich nicht überleben würde. "Ich hatte wirklich das Gefühl, sie verloren zu haben", gestand Derek.

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Imago Derek Hough und Hayley Erbert bei der MPTF NextGen Annual Summer Party im The Aster, Los Angeles, am 22. Juni 2025

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Imago Hayley Erbert und Derek Hough bei der Weltpremiere von "Tron Ares"

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