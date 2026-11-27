Inka Bause (58) ist sich sehr sicher: Hinter dem Tod ihres Vaters Arndt Bause steckten nicht nur körperliche Ursachen. Der einst gefeierte DDR-Komponist war 2003 im Alter von 66 Jahren völlig unerwartet an einer Lungenembolie gestorben. Am 30. November wäre er 90 Jahre alt geworden. Wenige Tage vor diesem Datum spricht die Bauer sucht Frau-Moderatorin offen über seine letzten Lebensjahre. Nach der Wende sei es beruflich für ihn wohl kaum noch weitergegangen, und das habe ihn sehr schwer getroffen. Gelegenheiten zum Komponieren habe er zudem nur noch selten bekommen. Für Inka steht daher fest, dass auch seine Seele extrem gelitten hat. "Mein Vater ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Das ist meine Meinung. Er hat das Komponieren wie die Luft zum Atmen gebraucht. Er hat nach der Wende einfach keine Chance mehr bekommen, sich zu beweisen", erklärt sie laut Superillu.

Besonders bitter: Auch ihre eigene Karriere als Sängerin führte schließlich dazu, dass Vater und Tochter beruflich getrennte Wege gehen mussten. Die Plattenfirmen hätten ihr früher eine klare Bedingung gestellt, erinnert sich die berühmte Entertainerin. "Mir haben die Plattenfirmen unmissverständlich gesagt, dass sie nur mit mir zusammenarbeiten, wenn ich mich beruflich von meinem Vater trenne. Das haben wir dann gemeinsam beschlossen und abgemacht, dass, sobald ich wieder berühmt werden sollte, ich ihn wieder ins Boot hole", schildert Inka den Druck, unter dem sie zu dem damaligen Zeitpunkt stand. Die Entscheidung trafen die zwei also zusammen, und mit der Abmachung verbanden sie die Hoffnung auf eine spätere Rückkehr zur Zusammenarbeit. Doch dazu kam es nie. Bevor Vater und Tochter ihren Plan in die Tat umsetzen konnten, starb Arndt. Eine wiederholte musikalische Zusammenarbeit der beiden blieb damit für immer aus.

Neben der verpassten beruflichen Chance trauert Inka besonders um die Jahre, die sie nach seinem Berufsleben noch miteinander hätten verbringen können. "Mir fehlt die gemeinsame Zeit mit ihm als 'Rentner'. Momente, in denen man nur über Privates, die Vergangenheit, über Enkelkinder und gelebtes Leben hätte reden können", meint die Moderatorin. Mit dem plötzlichen Tod ihres Vaters begann für sie eine traumatische Zeit. Über zehn Jahre später musste die Familie einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften: Inkas Ex-Mann Hendrik Bruch (†53) beging Suizid, und zwar am Tag vor dem 20. Geburtstag der gemeinsamen Tochter. Beide Todesfälle zählen zu den einschneidendsten Erfahrungen im Leben der Sängerin.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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ActionPress/ Timm, Michael Inka Bause, Moderatorin

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Imago Inka und ihr Vater, der Komponist Arndt Bause, spielen gemeinsam an einem Synthesizer

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