Prinzessin Rajwa und Hussein feiern dritten Hochzeitstag

Drei Jahre Ehe, ein gemeinsames Kind und ein Porträt, das wie ein Gemälde wirkt: Der jordanische Königshof hat anlässlich des dritten Hochzeitstags von Kronprinz Hussein (31) und Prinzessin Rajwa (32) ein offizielles Jubiläumsfoto veröffentlicht. Rajwa präsentiert sich darauf in einem seidigen, tiefgrünen Kleid, dazu Diamantohrringe und ein Wunschbeinknochenring an der Hand, wie unter anderem auf Instagram zu sehen ist. Hussein steht ihr im Anzug zur Seite, an seinem Revers der rote Stern Jordaniens – dasselbe Symbol, das die Nationalflagge des Landes ziert. Die beiden strahlen in die Kamera, während er seinen Arm um sie legt und sie sanft ihre Hand auf ihn stützt. Das Paar hatte im Juni 2023 in einem großen Staatsakt in der Zahran-Palastanlage geheiratet und ist seit der Geburt ihrer Tochter Iman im August 2024 zu dritt.

Die kleine Iman ist das erste Enkelkind von König Abdullah (64) und Königin Rania von Jordanien (55) – und ihr Name ist dabei kein Zufall: Im Arabischen bedeutet er "Glaube" oder "Überzeugung", und sie wurde nach ihrer Patentante, Prinzessin Iman, benannt. Bereits im April 2024 hatte das Paar die Schwangerschaft bekanntgegeben. Damals erklärten Hussein und Rajwa gegenüber dem Magazin Hello! Arabia: "Wir sind überglücklich, dieses neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen. Unsere Familie wächst, und wir freuen uns darauf, unser Kind auf der Welt zu begrüßen."

Die Hochzeit des Paares im Jahr 2023 gehörte zu den glamourösesten royalen Ereignissen der jüngeren Zeit. Mehr als 1.700 Gäste feierten beim Empfang im Al-Husseiniya-Palast, darunter prominente Royals aus aller Welt – etwa Prinzessin Beatrice (37) mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42). Seitdem gewähren Hussein und Rajwa immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben auf Instagram, etwa zu Rajwas Geburtstag im April oder zum Jahreswechsel.

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Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein von Jordanien

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Getty Images Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein mit ihrer Tochter, Juni 2025

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019