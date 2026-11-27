Für eine besondere Begegnung sorgte ein Fantreffen von Sebastian Fitzek (55) in Leipzig. Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums als Autor besuchte der Bestseller-Schriftsteller am Montag die Hugendubel-Filiale in der Innenstadt. Wie Tag24 berichtet, sprach er dort vor rund 80 Fans über seine Bücher – und erlebte dabei eine unerwartete Überraschung. Schon die allererste Wortmeldung hatte es in sich: Ein Leser war in Sebastians Debütthriller "Die Therapie" auf einen Tippfehler gestoßen. In den zwei Jahrzehnten seit Erscheinen des Buches war er offenbar niemandem aufgefallen. An einer Stelle stand der Vorname der Hauptfigur Viktor mit "c" statt mit "k". Den Beweis hatte der aufmerksame Fan gleich als Foto dabei und zeigte ihn dem Autor direkt. Dieser war sichtlich verblüfft, nahm die Entdeckung aber mit Humor: "In 20 Jahren ist das keinem aufgefallen." Als kleines Dankeschön bot Sebastian dem Leser ein Getränk an. Der hatte allerdings eine andere Idee und konterte: "Ich nehme auch eine Nennung in deinem nächsten Buch."

Dass der Abend in einem so überschaubaren Rahmen stattfand, war volle Absicht. Vor zwei Jahren hatte Sebastian in Leipzig noch rund 8.000 Zuschauer in die Quarterback Immobilien Arena gelockt. Sein Jubiläum feierte er nun mit gerade einmal 80 Gästen. Mit dem Besuch in der Buchhandlung wollte der Thrillerautor ganz bewusst zu seinen Wurzeln zurückkehren. "Ich möchte wieder dorthin gehen, wo alles angefangen hat", erklärte er laut Tag24. Groß war der Andrang trotzdem: Die begrenzten Tickets waren im Nu ausverkauft. Die ersten Besucher standen schon fast zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung vor der Tür. Statt allein aus dem Nähkästchen zu plaudern, suchte Sebastian an diesem Abend bewusst den Dialog mit seinen Fans. Sie hatten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und eigene Anmerkungen einzubringen. So wurde gleich zu Beginn auch ein Fehler bei der Schreibweise des Namens seiner Hauptfigur angesprochen.

Bei dem Austausch gewährte der Autor auch Einblicke in seinen Schreibprozess. Für seinen neuen Thriller "Der Nachtzug" benötigte er nach eigenen Angaben etwa neun Monate. Allein an der ersten Fassung arbeitete er dreieinhalb Monate lang täglich. Um kreativ arbeiten zu können, seien für ihn allerdings auch die richtigen Rahmenbedingungen entscheidend. Ein schöner Ausblick und einige praktische Helfer dürften nicht fehlen: "Dann ist es sehr hilfreich, Kaffee und Ibuprofen auf dem Tisch zu haben", zitiert Tag24 den Autor. Zu dem Schmerzmittel greife er hin und wieder, weil er in intensiven Schreibphasen teilweise eine schlechte Körperhaltung einnehme und davon Kopfschmerzen bekomme. Zwischen den Kapiteln gönnt sich Sebastian zudem gern einen Kinderriegel. Darüber witzelte er selbst: "Deshalb sagen ja böse Zungen, dass meine Kapitel so kurz sind, weil ich möglichst viel essen kann." Mit solchen Anekdoten und lockeren Sprüchen sorgte der Autor im Laufe des Abends immer wieder für Gelächter im Publikum.

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Imago Sebastian Fitzek, Autor

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RTL Sebastian Fitzek bei "GZSZ"

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