Gute Nachrichten für Fans von The Walking Dead: Das Serienuniversum soll auch nach 2027 weiterleben. Wie das Portal Vandal Random berichtet, plant AMC gemeinsam mit Franchise-Chef Scott M. Gimple ein neues Format nach dem Ende von "Daryl Dixon", dessen vierte und letzte Staffel 2027 läuft. Einen Starttermin gibt es noch nicht, dafür sorgt die potenzielle Besetzung für Gesprächsstoff: Laut dem Bericht sind Andrew Lincoln (53) als Rick, Danai Gurira (48) als Michonne, Lauren Cohan (44) als Maggie und Jeffrey Dean Morgan (60) als Negan im Gespräch. Auch Norman Reedus (57) und Melissa McBride (61) könnten als Daryl und Carol zurückkehren. Offiziell bestätigt hat AMC diese Namen allerdings noch nicht.

Die finale Staffel von "Daryl Dixon" soll als Brücke dienen und den Weg für ein Projekt ebnen, das die Haupthandlung statt weiterer isolierter Nebengeschichten fortführt. Dass es danach weitergehen würde, hatte Scott in der Vergangenheit bereits gegenüber The Direct angedeutet: "Natürlich wird es weitere Serien geben, sowohl kürzere Sachen als auch fortlaufende Sachen." Zugleich bremste er zu hohe Erwartungen an das Tempo – künftige Releases sollen "etwas langsamer" kommen, auch wenn mehrere Projekte in der Entwicklung sind. Episodenzahl, Drehplan und Startdatum stehen noch aus.

Besonders spannend wäre ein Wiedersehen aller sechs Figuren, weil sich ihre Wege nach dem Ende der Mutterserie in verschiedene Spin-offs verzweigt hatten. Rick und Michonne standen zuletzt in "The Ones Who Live" nach langer Trennung wieder im Fokus, während Maggie und Negan ihren Konflikt in "Dead City" weiterspannen. Daryl und Carol verbindet seit der Originalserie eine enge Freundschaft, die in "Daryl Dixon" mit Norman und Melissa als Hauptdarstellern bis zur finalen vierten Staffel fortgesetzt wird. Ob alle sechs wirklich wiedervereint werden, bleibt vorerst offen: Melissa hatte im Frühjahr noch angekündigt, sich nach "Daryl Dixon" zunächst eine Pause nehmen zu wollen.

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Chandler Riggs, Jeffrey Dean Morgan und Andrew Lincoln in "The Walking Dead"

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Andrew Lincoln und Danai Gurira in "The Walking Dead"

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