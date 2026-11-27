Angelina Kirsch (38) kann aufatmen: Wenige Wochen nach ihrer ersten Lipödem-Operation spürt das Model bereits, wie sehr sich ihr Alltag verändert hat. Am Rande der Verleihung der Goldenen Bild der Frau sprach die Moderatorin mit Gala offen über den Eingriff, der Anfang Oktober stattgefunden hatte. Als sie noch im OP-Saal zum ersten Mal ihre behandelten Beine sah, konnte sie kaum glauben, was sie da vor sich hatte: "Das sind doch nicht meine Beine!" Seitdem fühlen sich ihre Oberschenkel wesentlich leichter an. Besonders erleichternd ist für Angelina, dass die Schmerzen in diesem Bereich sogar vollständig verschwunden sind. Auch alltägliche Belastungen meistert sie nun besser. Vor der Operation bekam sie beim Treppensteigen schon nach wenigen Stufen das Gefühl, ihre Beine seien extrem schwer. Diese Beschwerden belasten sie jetzt nicht mehr. "Es hat sich jetzt schon so gelohnt. Mein Leben ist so anders geworden", zieht sie gegenüber dem Magazin ein erleichtertes Fazit.

Bevor sich Angelina für die Operation entschied, hatte sie lange gezögert und zahlreiche konservative Behandlungsmöglichkeiten ausprobiert. Sie probierte es unter anderem mit Lymphaktivierung, Trockenbürsten und Kompressionskleidung, achtete auf ausreichend Bewegung und stellte ihre Ernährung um. Dauerhaft schmerzfrei wurde sie dadurch jedoch nicht. Im September machte sie schließlich öffentlich, dass sie sich unters Messer legen wird. Geplant war zunächst, nur die Vorderseiten ihrer Oberschenkel zu behandeln. Während des Eingriffs konnten die Ärzte dann aber zusätzlich die Rückseiten der Oberschenkel, das Gesäß und den unteren Rücken absaugen. Insgesamt wurden 6,5 Liter krankhaftes Fettgewebe entfernt. Weil damit mehr Bereiche als vorgesehen behandelt wurden, braucht Angelina voraussichtlich nur noch zwei statt drei weitere Operationen. Trotz des positiven Resultats verlief die erste Zeit danach nicht einfach. Schmerzen, Schwellungen und Kreislaufprobleme machten ihr zu schaffen. Für die Genesung waren außerdem Kompressionskleidung und regelmäßige Behandlungen nötig.

In der körperlich wie emotional fordernden Heilungsphase konnte sich Angelina auf ihren Ehemann Daniel verlassen, mit dem sie seit Dezember 2025 verheiratet ist. "Er ist total liebevoll und steht wirklich zu 100 Prozent hinter mir", schwärmt sie im Gespräch mit Gala. Vor allem die erste Woche nach dem Eingriff sei für sie eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. "Ich war die erste Woche nach der OP fast wie schwanger, weil ich so emotional war und eine kurze Zündschnur hatte. Er musste echt viel aushalten", gibt die Moderatorin offen zu. Kleinere Differenzen gibt es bei dem Ehepaar auch im Alltag. Angelina stört es beispielsweise, wenn Daniel den Abwasch stehen lässt. Dafür übernimmt er gerne das Kochen. Die beiden hätten zwar jeweils ihre Macken, würden sich nach Angelinas Einschätzung aber gut ergänzen. Im gemeinsamen Zuhause nehmen ihre Tiere für sie den ersten Platz ein. Daniel folgt, wie er selbst sagt, direkt dahinter.

Anzeige Anzeige

Imago Angelina Kirsch bei der Aufzeichnung des WDR-Talks Kölner Treff in Köln, 13.03.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch läuft bei der Lascana-Show im Titanic Hotel in Berlin, 1. Juli 2019

Anzeige Anzeige